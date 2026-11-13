MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PGE

Największa polska firma z sektora energii spotkała się 9 listopada z podmiotami zainteresowanymi współpracą przy realizowanych przez Grupę projektach. Do 2035 r. PGE zainwestuje ok. 210 mld zł. Jak zapisano w strategii spółki, minimum 65 proc. w cyklu życia inwestycji ma stanowić komponent krajowy. To niemałe wyzwanie. Aby się do tego właściwie przygotować, firma zaprosiła potencjalnych dostawców produktów i usług na warszawski stadion, PGE Narodowy.

W wydarzeniu wzięło udział około 500 podmiotów z takich branż, jak energetyka, elektroenergetyka, ciepłownictwo, budownictwo przemysłowe. Pojawili się tu również producenci komponentów i firmy świadczące usługi inżynieryjne, projektowe, wykonawcze, montażowe czy serwisowe. Celem konferencji było przybliżenie planów inwestycyjnych i zakupowych grupy. To również okazja do omówienia ogólnych warunków współpracy, poznania oczekiwań inwestora, ale też wdrożenia firm w kwestie techniczne związane ze startowaniem w przetargach.

Inwestycje napędzą wzrost

Decyzje podejmowane dziś będą wpływać na krajową gospodarkę przez najbliższe trzy–cztery dekady. I będzie to wpływ niebagatelny. – Analitycy PKO BP przedstawili jakiś czas temu wyliczenie, z którego wynika, że wzrost udziału polskich przedsiębiorstw o 10 proc. daje impuls wzrostu PKB o ponad 3 proc. Chcemy się do tego przyczynić. Jesteśmy na początku drogi. Zamierzamy, wsłuchując się w głosy rynku, sprawić, by również średni i mali przedsiębiorcy mogli uszczknąć z tego tortu. Dzisiejsze spotkanie zapoczątkowuje dialog na dużą skalę. Będziemy spotykać się jeszcze wiele razy, na różnych płaszczyznach, by doskonalić cały proces – mówił prezes zarządu PGE Dariusz Lubera podczas konferencji.

Na wydarzeniu obecna była również Eliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Podkreślała, że jak największa część kwot inwestowanych między innymi przez sektor energii powinna pozostać w krajowych firmach. Takie jest założenie strategii local contentu, będącej jednym z priorytetów obecnego rządu.

Prezes PGE Dariusz Lubera zapowiada kolejne spotkania z potencjalnymi dostawcami Foto: mat. pras.

Spotkania z potencjalnymi dostawcami są przy wdrażaniu tej idei niezbędne. Pozwalają firmom przygotować się do przyszłych zamówień. Pozyskując informacje o planowanych harmonogramach prac i oczekiwaniach inwestora, przedsiębiorcy mogą planować procesy w swoich organizacjach, od stawiania nowych linii produkcyjnych, po zdobywanie odpowiednich certyfikatów czy zatrudnianie wykwalifikowanych w danym obszarze pracowników.

Z kolei Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, zwracał uwagę, że rozwój lokalnych kompetencji jest odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie współczesność. Wygrani w tej sytuacji są wszyscy: przedsiębiorcy, dla których start w dużych przetargach to okazja do dynamicznego wzrostu, zdobycia wiedzy i kompetencji, zlecający inwestycje, którzy mają dostawców na miejscu, pracownicy, bo pojawiają się nowe miejsca pracy w perspektywicznych sektorach oraz sama gospodarka, dla której impuls inwestycyjny w połączeniu z mobilizacją miejscowych biznesów stanowi prawdziwe koło zamachowe.

Świadomy proces zakupowy

Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zaznaczała, że zamówienia publiczne stały się ważnym narzędziem wspierania rodzimej gospodarki i wpływania na najważniejsze aspekty funkcjonowania państwa. Prawo zamówień publicznych jasno określa zasady wydatkowania środków publicznych na zakupy towarów, usług czy robót budowlanych. Jak jednak mówiła, dziś nie wystarczy przeprowadzić postępowania zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. To poprawne, ale niewystarczające. Zamawiający kierują się też takimi kryteriami, jak wspieranie potencjału i konkurencyjności polskiej gospodarki, budowanie bezpieczeństwa i odporności państwa czy profesjonalizacja uczestników rynku, procesów i narzędzi. Wybrzmiewają też aspekty społeczne, środowiskowe i związane z bezpieczeństwem.

Również ona podkreślała, że local content ma eliminować bariery ograniczające polskie firmy. Wprowadzano je w przeszłości zazwyczaj nieumyślnie, choć zdarzało się, że podejmowano takie działania intencjonalnie. Wśród części rynku panowało wtedy przekonanie, że firmy zagraniczne zaoferują wyższą jakość. Jak informowała prezes UZP, dziś nikt tak już nie myśli, produkty krajowe są bardzo dobrej jakości, a bliskość łańcucha dostaw gwarantuje większe bezpieczeństwo. By poprawić pozycję krajowych przedsiębiorców, trzeba prowadzić dialog, między innymi organizując takie wydarzenia jak konferencja PGE – podsumowała.

Wśród barier, które napotykają krajowe firmy, są ograniczenia finansowe. Dla mniejszych podmiotów szczególnie trudne bywa pozyskanie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia, że wychodzi naprzeciwko potrzebom rynku, wykorzystując między innymi środki z budżetu państwa czy pieniądze unijne. Mirosław Czekaj, prezes BGK, informował, że kluczowe jest budowanie zdolności polskich firm do rozwoju, skalowania i ekspansji, zaczynając od tych, które uruchamiają działalność i nie mają za dużo kapitału. Tu niezwykle ważny jest mechanizm gwarancyjny, redukowanie ryzyka. Jak informował, dostępny jest cały pakiet gwarancji dla przedsiębiorców, dzięki czemu mogą oni pozyskiwać kredyty, w dodatku taniej i bezpieczniej. Takich produktów wspierających mniejszy biznes jest sporo, do tego dochodzą środki z funduszy specjalnych lokowanych przy BGK.

Nowe kompetencje, nowe szanse

Polimex-Mostostal realizuje na rzecz PGE szereg prac. Niektóre, jak budowa lądowej infrastruktury niezbędnej do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, prowadzone są wspólnie z zagranicznym partnerem technologicznym. Piotr Andrusiewicz, prezes firmy, podkreśla, że współpraca z podmiotami zagranicznymi jest doskonałym rozwiązaniem, umożliwia rozwój kompetencji polskich spółek. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy realizacji konkretnych projektów mogą one w przyszłości ubiegać się o podobne zlecenia na rynku nie tylko krajowym, ale i za granicą. Duże nadzieje Polimex-Mostostal wiąże też z budową elektrowni jądrowej. Andrusiewicz zwraca uwagę, że to niepowtarzalna okazja, by zbudować zaplecze produkcyjne i usługowe z udziałem polskich firm.

Jego zdaniem takie podmioty jak Polimex-Mostostal mają duży wkład w budowę łańcucha dostaw z udziałem polskich przedsiębiorstw. Mogą na przykład zadbać o to, by realizując kolejne projekty, opierać się na produktach polskich czy europejskich. Wiadomo, że można dziś taniej kupić komponenty z Chin, ale – jak podkreślał Andrusiewicz – misją firmy jest wspieranie polskich zakładów produkcyjnych, polskich dostawców. Ten kierunek jest w Polimeksie-Mostostalu konsekwentnie realizowany. Poza tym dla inwestycji ważny jest nie tylko koszt jej realizacji, ale też całkowity koszt jej eksploatacji. Prezes zaznaczał, że istotna jest również dyspozycyjność łańcucha dostaw, bo to zwiększa szanse realizacji zadań w terminie.

Ogromny program inwestycyjny realizowany obecnie w Polsce to szansa na rozwój krajowego przemysłu, budowę nowych kompetencji i wzmocnienie pozycji rodzimych firm na rynku krajowym i zagranicznym. Sukcesu nie da się osiągnąć bez wcześniejszego przygotowania dostawców. Do tego potrzeba otwartego dialogu, wzajemnego zrozumienia i ograniczania barier formalnych oraz finansowych. Inicjatywy takie jak Dzień Dostawy Grupy PGE mogą pomóc w realizacji celu. Stawka jest wysoka – bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki. Warto dołożyć starań, by nie zmarnować tej okazji.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PGE