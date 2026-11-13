Tymczasowo, ale po raz drugi. Niemcy kolejny raz w ciągu czterech lat sięgają po paliwa kopalne
Niemiecki rząd planuje zobowiązać właścicieli elektrowni węglowych i na olej opałowy do przygotowania się na ewentualny niedobór gazu tej zimy. Chce, by wcześniej zaopatrzyli się w paliwo. Jak poinformował dziennik „Handelsblatt”, w razie niedoboru gazu, elektrownie na węgiel i olej zastąpią gazowe, aby zaoszczędzony gaz mógł trafić do przemysłu i gospodarstw domowych, które nie mogą łatwo zmienić paliwa.
Projekt ustawy o utrzymywaniu elektrowni w gotowości ma na celu zapewnić dostawy energii. Na rynku energii elektrycznej mają zostać udostępnione dodatkowe moce wytwórcze jako tymczasowy środek ostrożnościowy, mający na celu oszczędzanie gazu ziemnego w procesie wytwarzania energii.
„Węgiel i ropa naftowa idealnie nadają się do przygotowania na kryzys, ponieważ są dostępne w krótkim czasie, a ich dostawy nie zależą bezpośrednio od regionu Zatoki Perskiej dotkniętego kryzysem” – wskazano w niemieckim dzienniku, który powołuje się na uzasadnienie do rządowej propozycji.
Wojna USA i Izraela z Iranem wstrząsnęła światowymi rynkami energii i wywołała obawy przed nowym kryzysem gazowym w Niemczech, cztery lata po tym, jak Rosja odcięła dostawy większości rurociągów po inwazji na Ukrainę. Niemieckie magazyny gazu nie osiągnęły w tym roku celu napełnienia wynoszącego co najmniej 70 proc. (na początku listopada), chociaż ministerstwo gospodarki zapewnia, że dostawy na zimę są bezpieczne.
W tym tygodniu rząd zatwierdził strategiczne krajowe rezerwy gazu na kolejne okresy zimowe, które – jak powiedziała minister gospodarki Katherina Reiche – „zabezpieczą nie przed wysokimi cenami, ale przed sytuacjami kryzysowymi”.
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Zgodnie z projektem, elektrownie węglowe i na olej opałowy byłyby wykorzystywane tylko wtedy, gdy rząd formalnie ogłosi niedobór gazu. Operatorzy elektrowni muszą gromadzić wystarczającą ilość węgla, aby pracować z pełną wydajnością przez 30 dni, lub ilość ropy naftowej wystarczającą na 10 dni, choć te poziomy nadal wydają się przedmiotem dyskusji, donosi „Handelsblatt”. Przepisy obejmowałyby wszystkie elektrownie węglowe i na olej opałowy będące w rezerwie Niemiec, które są utrzymywane w gotowości w celu stabilizacji sieci energetycznej. A także jednostki, które mają zostać zamknięte w 2026 lub 2027 r. w ramach wycofywania się z węgla.
Ustawa ma wygasać 31 marca 2028 r., ponieważ rząd nie chce na stałe przywrócić elektrowni węglowych i olejowych do regularnego rynku energii. Wcześniej nakazał utrzymanie elektrowni opalanych paliwami kopalnymi w gotowości do 2022 r., w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę.
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