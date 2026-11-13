Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wydarzenia na arenie międzynarodowej zmuszają Niemcy do tymczasowego powrotu do energetyki węglowej.
  • Na jakich zasadach elektrownie węglowe mają funkcjonować jako rezerwa systemu energetycznego.
  • Jakie nowe obowiązki spadną na operatorów w ramach przygotowań do kryzysu gazowego.
  • W jaki sposób tymczasowe rozwiązanie wpisuje się w strategię odchodzenia od paliw kopalnych.

Niemiecki rząd planuje zobowiązać właścicieli elektrowni węglowych i na olej opałowy do przygotowania się na ewentualny niedobór gazu tej zimy. Chce, by wcześniej zaopatrzyli się w paliwo. Jak poinformował dziennik „Handelsblatt”, w razie niedoboru gazu, elektrownie na węgiel i olej zastąpią gazowe, aby zaoszczędzony gaz mógł trafić do przemysłu i gospodarstw domowych, które nie mogą łatwo zmienić paliwa.

Niemcy i niedobór gazu zimą: projekt ustawy o elektrowniach w gotowości

Projekt ustawy o utrzymywaniu elektrowni w gotowości ma na celu zapewnić dostawy energii. Na rynku energii elektrycznej mają zostać udostępnione dodatkowe moce wytwórcze jako tymczasowy środek ostrożnościowy, mający na celu oszczędzanie gazu ziemnego w procesie wytwarzania energii.

Foto: PAP

„Węgiel i ropa naftowa idealnie nadają się do przygotowania na kryzys, ponieważ są dostępne w krótkim czasie, a ich dostawy nie zależą bezpośrednio od regionu Zatoki Perskiej dotkniętego kryzysem” – wskazano w niemieckim dzienniku, który powołuje się na uzasadnienie do rządowej propozycji.

Wojna USA i Izraela z Iranem wstrząsnęła światowymi rynkami energii i wywołała obawy przed nowym kryzysem gazowym w Niemczech, cztery lata po tym, jak Rosja odcięła dostawy większości rurociągów po inwazji na Ukrainę. Niemieckie magazyny gazu nie osiągnęły w tym roku celu napełnienia wynoszącego co najmniej 70 proc. (na początku listopada), chociaż ministerstwo gospodarki zapewnia, że dostawy na zimę są bezpieczne.

W tym tygodniu rząd zatwierdził strategiczne krajowe rezerwy gazu na kolejne okresy zimowe, które – jak powiedziała minister gospodarki Katherina Reiche – „zabezpieczą nie przed wysokimi cenami, ale przed sytuacjami kryzysowymi”.

Czytaj więcej

Tego lata jednak polskie elektrownie węglowe wakacji nie miały i produkowały znacznie więcej energii
Węgiel
Elektrownie węglowe nie miały wakacji. Produkcja z „czarnego złota” rośnie

Elektrownie rezerwowe na węgiel i olej: zapas na 30 i 10 dni, ustawa do 31 marca 2028 r.

Zgodnie z projektem, elektrownie węglowe i na olej opałowy byłyby wykorzystywane tylko wtedy, gdy rząd formalnie ogłosi niedobór gazu. Operatorzy elektrowni muszą gromadzić wystarczającą ilość węgla, aby pracować z pełną wydajnością przez 30 dni, lub ilość ropy naftowej wystarczającą na 10 dni, choć te poziomy nadal wydają się przedmiotem dyskusji, donosi „Handelsblatt”. Przepisy obejmowałyby wszystkie elektrownie węglowe i na olej opałowy będące w rezerwie Niemiec, które są utrzymywane w gotowości w celu stabilizacji sieci energetycznej. A także jednostki, które mają zostać zamknięte w 2026 lub 2027 r. w ramach wycofywania się z węgla.

Ustawa ma wygasać 31 marca 2028 r., ponieważ rząd nie chce na stałe przywrócić elektrowni węglowych i olejowych do regularnego rynku energii. Wcześniej nakazał utrzymanie elektrowni opalanych paliwami kopalnymi w gotowości do 2022 r., w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej

Niemcy po atomie stawiają na gaz. Ma zabezpieczyć system oparty na OZE
Gaz
Niemcy po atomie stawiają na gaz. Ma zabezpieczyć system oparty na OZE

W 2025 r. elektrownie na węgiel kamienny odpowiadały za 6,4 proc. produkcji energii w Niemczech, na węgiel brunatny – za 16,2 proc., a gazowe – za 12 proc.