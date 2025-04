Krzysztof Kochanowski, wiceprezes PIME: Potrzebujemy magazynów energii

A jak wygląda kwestia recyklingu w przypadku zużytego produktu?

Wszystko to regulują przepisy unijne. Wprowadzana jest powszechna paszportyzacja baterii. Ich obieg już jest monitorowany, a będzie kontrolowany w jeszcze większym stopniu. Nakładane będą kary na tych użytkowników, którzy nie dostosują się do nowych procedur. Wszystkie magazyny są rejestrowane. Nawet prosument, który ma małą baterię, musi ją zgłosić do operatora. Z kolei przemysłowe magazyny energii wymagają już umowy przyłączeniowej, są w pełni rejestrowane. Największe, powyżej 10 MW, muszą posiadać koncesję na magazynowanie energii wydawaną przez URE. Baterie są poddawane recyklingowi. Odzyskiwany jest każdy element, zarówno pierwiastki ziem rzadkich, jak i pozostałe elementy, włącznie z obudową.

Rozwój magazynów energii może dać impuls krajowej gospodarce? Dużo się mówi o tzw. local content przy inwestycjach związanych z transformacją.

Są takie możliwości, choć trzeba zauważyć, że one się coraz bardziej zawężają. Dziś azjatyckie technologie, w szczególności chińskie, są bardzo konkurencyjne, zaawansowane technicznie. Jeśli chodzi o OZE – fotowoltaikę czy energetykę wiatrową – trudno jest konkurować z Chinami. W przypadku baterii jest podobnie. By to zmienić, potrzeba działań systemowych w zakresie ochrony polskiego czy europejskiego rynku. I takie działania są podejmowane. Przy czym od razu zaznaczyć trzeba, że Europa nie jest w stanie produkować ogniw bateryjnych ze względu na ograniczony dostęp do metali ziem rzadkich. Chyba że to będą ogniwa w innych technologiach, np. sodowo-jonowe, które też powoli się rozwijają. Tak więc jesteśmy w stanie wyprodukować w Polsce system zarządzania pracą baterii tzw. BMS, falownik, obudowę, system chłodzenia i zabezpieczenia, ale ogniwa zmuszeni jesteśmy importować. Wytwarzać samodzielnie możemy przynajmniej 60–70 proc. komponentów.

Dziś na pierwszy plan wybijają się kwestie bezpieczeństwa. Czy będąc zdani na import, jesteśmy bezpieczni?

Są w UE dwie dyrektywy, CER (Critical Entities Resilience Directive), zwiększająca odporność podmiotów krytycznych, i NIS2 regulująca standardy cyberbezpieczeństwa. Trwają prace w Ministerstwie Cyfryzacji nad wdrożeniem tych przepisów w krajowych regulacjach. Dzięki zmianom technologie magazynów energii będą bezpieczne, w pełni kontrolowane przez tutejsze systemy. Nie dopuścimy do tego, by ktoś zdalnie, za pomocą chmury, mógł wyłączać te magazyny na przykład z Chin albo z innego miejsca. Obecna perspektywa geopolityczna motywuje do jak najszybszego zaimplementowania tych regulacji.