Koreańczycy wybudują w Polsce jeden z największych magazynów energii w Europie

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy zostało ogłoszone w lipcu 2024 r. Przetarg prowadzony był w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Warunki transakcji i lokalizacja inwestycji

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta w przypadku braku złożenia, w określonym terminie, odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz po uzyskaniu stosownej informacji ze strony Komisji Europejskiej, co do braku przeciwwskazań do zawarcia takiej umowy na gruncie przepisów w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny.

Bateryjny magazyn energii Żarnowiec będzie zlokalizowany w województwie pomorskim, w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu, należącej do PGE Energia Odnawialna, która będzie odpowiedzialna także za nadzór nad realizacją tego magazynu. Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii elektrycznej oraz posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego.