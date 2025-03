Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o rynku mocy, przewidującej możliwość przeprowadzenia dogrywkowych aukcji rynku mocy na rok 2029 i - jeśli będzie to potrzebne - na 2030 r. Będą to aukcje, w których mogą stanąć elektrownie gazowe potrzebne z punktu widzenia stabilizacji dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie wydłużono czas na złożenie deklaracji dla małego i średniego biznesu za skorzystanie z mrożenia cen energii. Ustawa trafi na biuro prezydenta.