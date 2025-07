Ministerstwo Rozwoju i Technologii najpierw przygotowało projekt zmian w ustawie Prawo budowlane, które mogą skutkować koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę stosunkowo niedużych magazynów energii o pojemności wynoszącej przynajmniej 20 kWh.

Następnie MRiT opublikował projekt rozporządzenia w zakresie warunków technicznych, które wprowadzają duże – zdaniem branży prosumenckiej – zdecydowanie za daleko idące restrykcje w zakresie koniecznych do spełnienia warunków do instalacji magazynów energii. Jest mowa między innymi, o zakazie instalowania ich w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi, co może oznaczać konieczność wydzielenia odrębnych, specjalnie zabezpieczonych pomieszczeń. Propozycje MRiT zakładają też nałożenie na inwestorów instalujących małe magazyny energii obowiązku zastosowania systemów detekcji i gaszenia.