Columbus szuka wsparcia finansowego dla magazynów energii. Pomogą Ukraińcy

Wiadomo już, że rządowy program „Mój prąd”, który przewidywał dotacje na przydomowe instalacje fotowoltaiczne, będzie kontynuowany w 2021 r. i to w rozszerzonej formule. Rząd analizuje włączenie do programu dotacji na zakup ładowarek do aut elektrycznych, pomp ciepła czy magazynów energii.