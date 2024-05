Ustawa blokująca gaz z Nord Stream do zmiany

„Zmiana sposobu finansowania nie wpłynie na koszty ponoszone przez odbiorców końcowych, ponieważ obowiązek utrzymywania zapasów gazu funkcjonuje już w systemie prawnym” – czytamy w wykazie.

W celu dostosowania przepisów ustawy o zapasach zaplanowano zmianę w zakresie zakresu podmiotowego obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego, zmianę w zakresie ustalania wielkości zapasów strategicznych gazu ziemnego, zmianę w sposobie finansowania zapasów strategicznych gazu ziemnego, dodanie definicji odbiorcy chronionego oraz zmiany w zasadach postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego.

Cel poprzedniej wersji ustawy o zapasach

Ustawa o zapasach w swoim pierwotnym założeniu miała nie dopuścić do zalewu Polski tańszym rosyjskim gazem z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z kierunku do Niemiec. W teorii ustawa o zapasach miała funkcjonować do czasu zakończenia procesu dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski w postaci rozbudowy terminala LNG i budowy gazociągu Baltic Pipe. Ustawa pozwoliła także, aby pełną przepustowość nowej infrastruktury odbioru gazu mógł zarezerwować państwowy PGNiG. Obecnie jednak takiego zagrożenia jak w 2017 r. kiedy tę ustawę przyjmowano już nie ma. Komisja Europejska — jak słyszmy nieoficjalnie — przez wiele lat rozumiała te zagrożenia, dlatego też nota Komisji pojawiła się dopiero w 2023 r., a więc sześć lat odkąd weszła w życie ta ustawa. Komisja Europejska dopiero w listopadzie 2023 r. skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku ze środkami nakładającymi dodatkowe koszty w transgranicznym handlu gazem.

Od wiosny 2022 r. przestała importować gaz z Rosji. Umowa jamalska wygasła formalnie z końcem 2022 r.