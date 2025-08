Dwa inne tankowce – Achilles i Elyte – objęte sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, utknęły w pobliżu Jamnagar w południowej Zatoce Kutch. Jak informuje Bloomberg, obie jednostki załadowane są rosyjską ropą przeznaczoną dla największej prywatnej rafinerii koncernu Reliance. Miały zostać rozładowane 30 lipca.

Indie wracają do dostawców sprzed rosyjskiej wojny

To rezultat presji ze strony Waszyngtonu i Brukseli, mającej na celu zmuszenie Indii do rezygnacji z rosyjskiego surowca. Od początku wojny na Ukrainie Indie w ciągu trzech lat zwiększyły zakupy ropy z Rosji od zera do jednej trzeciej całego importu, dając priorytet marce Urals – kosztem tradycyjnych dostawców z Bliskiego Wschodu i Afryki.

„Uważamy, że zwiększona aktywność Indii na rynku ropy to krok w stronę zróżnicowania dostaw i zmniejszenia zależności od rosyjskiego surowca” – powiedziała Bloombergowi Livia Gallarati, szefowa działu globalnych dostaw ropy naftowej w firmie konsultingowej Energy Aspects. Podkreśliła, że pomimo utrzymującego się sceptycyzmu co do tego, czy prezydent USA Donald Trump spełni swoje groźby nałożenia dodatkowych ceł na nabywców rosyjskich surowców energetycznych, podmioty gospodarcze prawdopodobnie nie podejmą ryzyka zakupu ropy z Rosji – zwłaszcza w obliczu wysokich cen.

W tym tygodniu (28 lipca – 3 sierpnia) Indian Oil Corporation przeprowadziła kilka kolejnych przetargów na dostawy ropy naftowej, co traderzy uznali za nietypowe dla tej firmy i za oznakę wzrostu popytu na surowiec. Oprócz ropy z USA i ZEA, indyjski koncern importował też 4 mln baryłek ropy z Afryki Zachodniej.