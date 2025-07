Głosowanie w parlamencie Europejskim będzie po wakacjach

Parlament Europejski zagłosuje jesienią nad swoim oficjalnym stanowiskiem w sprawie zakazu importu gazu z Rosji. Ostateczną decyzję musi następnie podjąć Rada Europejska, przy czym wymagane jest uzyskanie większości kwalifikowanej. To dobra ścieżka, ponieważ wyklucza możliwość zablokowania nowych regulacji, szczególnie przez Węgry i Słowację, które nadal kupują rosyjski gaz rurociągowy i sprzeciwiają się ogólnoeuropejskiemu zakazowi.

Bruksela obiecała zakończyć trwającą od dziesięcioleci zależność od rosyjskiego gazu po tym, jak Władimir Putin rozpoczął wojnę na Ukrainie w 2022 roku. Przed inwazją Rosja dostarczała około 45 proc. europejskiego importu gazu. W 2024 roku udział ten spadł do 19 proc. — dostawy realizowane były za pośrednictwem gazociągu Turecki Potok oraz w postaci LNG. Do końca 2025 roku Unia Europejska spodziewa się zmniejszyć udział gazu z Rosji do 13 proc.