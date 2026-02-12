Reklama
Trzęsienie ziemi w Grupie Azoty. Prezes pożegnał się ze stanowiskiem

Rada Nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Skolmowskiego z funkcji prezesa zarządu i delegowała wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Aleksandrę Machowicz-Jaworską do wykonywania obowiązków prezesa.

Publikacja: 12.02.2026 13:35

Rada Nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Skolmowskiego

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto został odwołany z funkcji prezesa i wiceprezesów Grupy Azoty?
  • Kto obecnie pełni obowiązki prezesa Grupy Azoty?
  • Jakie działania planuje Rada Nadzorcza w kontekście stabilizacji finansowej spółki?
  • Jaka jest rola Ministerstwa Aktywów Państwowych w obecnych zmianach?
  • Jakie kluczowe kwestie zostaną poruszone na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Azotów?
  • Jakie są finansowe konsekwencje planowanej emisji akcji serii E?

Rada Nadzorcza odwołała również Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego z funkcji wiceprezesów spółki. Uchwała Rady Nadzorczej spółki weszła w życie z chwilą podjęcia.

 Aleksandra Machowicz-Jaworska delegowana do wykonywania obowiązków prezesa

Pełniąca obowiązki prezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska jest delegowana do wykonywania obowiązków prezesa od 13 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Do sprawy odniósł się właściciel, a więc Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Rada Nadzorcza Grupy Azoty, w imieniu której stanowisko przedstawił jej przewodniczący , podkreśliła, że w kluczowym momencie procesu negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami nadrzędnym celem pozostaje długofalowa stabilizacja sytuacji finansowej spółki. Osiągnięcie tego celu wymaga również zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu. W ocenie Rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami, co pozwoli zapewnić spółce stabilne i długookresowe funkcjonowanie – napisał MAP na platformie X.

Zmiany przed walnym zgromadzeniem 

Jak pisaliśmy, w najbliższy piątek o 11.00 ma się rozpocząć nadzwyczajne walne zgromadzenie Azotów, którego najważniejszymi punktami obrad będą projekty uchwał dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. Pierwszy projekt dotyczy emisji ponad 33,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta ma być skierowana do Skarbu Państwa.

Jej wartość określono na około 600 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna powinna być ustalona na 17,79 zł. Dla porównania w środę na otwarciu sesji kurs walorów spółki wynosił 17,48 zł, a w ciągu dnia przeważnie oscylował w pobliżu 17,3 zł. Po objęciu nowych papierów serii E przez Skarb Państwa, jego udział w kapitale i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Azotów nie przekroczy 50 proc. Obecnie wynosi 32,99 proc.

Źródło: rp.pl

Firmy Chemia Grupa Azoty
