Rada Nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Skolmowskiego
Rada Nadzorcza odwołała również Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego z funkcji wiceprezesów spółki. Uchwała Rady Nadzorczej spółki weszła w życie z chwilą podjęcia.
Pełniąca obowiązki prezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska jest delegowana do wykonywania obowiązków prezesa od 13 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Czytaj więcej
Nawozowy koncern złożył kontrofertę na propozycję płockiej spółki dotyczącej przejęcia 100 proc....
Do sprawy odniósł się właściciel, a więc Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Rada Nadzorcza Grupy Azoty, w imieniu której stanowisko przedstawił jej przewodniczący , podkreśliła, że w kluczowym momencie procesu negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami nadrzędnym celem pozostaje długofalowa stabilizacja sytuacji finansowej spółki. Osiągnięcie tego celu wymaga również zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu. W ocenie Rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami, co pozwoli zapewnić spółce stabilne i długookresowe funkcjonowanie – napisał MAP na platformie X.
Jak pisaliśmy, w najbliższy piątek o 11.00 ma się rozpocząć nadzwyczajne walne zgromadzenie Azotów, którego najważniejszymi punktami obrad będą projekty uchwał dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. Pierwszy projekt dotyczy emisji ponad 33,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta ma być skierowana do Skarbu Państwa.
Czytaj więcej
Rada nadzorcza powierzyła Andrzejowi Skolmowskiemu funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Jego cel...
Jej wartość określono na około 600 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna powinna być ustalona na 17,79 zł. Dla porównania w środę na otwarciu sesji kurs walorów spółki wynosił 17,48 zł, a w ciągu dnia przeważnie oscylował w pobliżu 17,3 zł. Po objęciu nowych papierów serii E przez Skarb Państwa, jego udział w kapitale i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Azotów nie przekroczy 50 proc. Obecnie wynosi 32,99 proc.
Większość Polaków odczuła podwyżki rachunków za prąd w 2026 roku. Jak wynika z najnowszego badania dla Wirtualne...
Projekt ustawy, która ma uporządkować przyłączenia OZE do sieci, jest na ostatniej, sejmowej prostej. Część prze...
W rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł Grzegorz Lot – prezes spółki Tauron Polska Energia – podkreślił, ż...
Budowie elektrowni jądrowej w Choczewie towarzyszy gorąca dyskusja na temat udziału polskich firm w tej inwestyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas