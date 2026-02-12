Z tego artykułu się dowiesz: Kto został odwołany z funkcji prezesa i wiceprezesów Grupy Azoty?

Kto obecnie pełni obowiązki prezesa Grupy Azoty?

Jakie działania planuje Rada Nadzorcza w kontekście stabilizacji finansowej spółki?

Jaka jest rola Ministerstwa Aktywów Państwowych w obecnych zmianach?

Jakie kluczowe kwestie zostaną poruszone na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Azotów?

Jakie są finansowe konsekwencje planowanej emisji akcji serii E?

Rada Nadzorcza odwołała również Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego z funkcji wiceprezesów spółki. Uchwała Rady Nadzorczej spółki weszła w życie z chwilą podjęcia.

Reklama Reklama

Aleksandra Machowicz-Jaworska delegowana do wykonywania obowiązków prezesa

Pełniąca obowiązki prezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska jest delegowana do wykonywania obowiązków prezesa od 13 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Do sprawy odniósł się właściciel, a więc Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Rada Nadzorcza Grupy Azoty, w imieniu której stanowisko przedstawił jej przewodniczący , podkreśliła, że w kluczowym momencie procesu negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami nadrzędnym celem pozostaje długofalowa stabilizacja sytuacji finansowej spółki. Osiągnięcie tego celu wymaga również zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu. W ocenie Rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami, co pozwoli zapewnić spółce stabilne i długookresowe funkcjonowanie – napisał MAP na platformie X.