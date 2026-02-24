Ukrenergo dementuje słowa Ficy. „Nie ma ograniczeń”
Ukrenergo – operator systemu elektroenergetycznego Ukrainy ogłosił, że przerwanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej ze Słowacji nie wpłynie na sytuację w jednolitej sieci elektroenergetycznej Ukrainy.
Czytaj więcej
Premier Słowacji Robert Fico przekazał, że jego kraj wstrzymuje dostawy energii elektrycznej do U...
„Ukraina ostatni raz zwróciła się do Słowacji o pomoc doraźną ponad miesiąc temu i w bardzo ograniczonym zakresie. Generalnie pomoc doraźna ze Słowacji była otrzymywana dość rzadko. Są to dostawy krótkoterminowe” – cytuje poniedziałkowy komunikat firmy agencja Unian.
Zdaniem eksperta ds. energii Giennadija Riabcewa premier Słowacji Robert Fico nie ma technicznych możliwości jednostronnego wstrzymania awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę. Dlatego jego oświadczenie należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politycznych.
Ukrenergo podkreśla, że nie otrzymało żadnych oficjalnych dokumentów dotyczących jednostronnego rozwiązania umowy o wzajemnym udzielaniu pomocy doraźnej przez SEPS – słowackiego operatora systemu energetycznego.
Strona ukraińska zauważa, że operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej Ukrainy i Słowacji – Ukrenergo i SEPS – są pełnoprawnymi członkami ENTSO-E. Relacje między nimi muszą być w pełni zgodne z ustalonymi zasadami organizacji.
Czytaj więcej
Po zatrzymaniu tłoczenia ropy uszkodzonym przez Rosjan rurociągiem Przyjaźń na Ukrainie prorosyjs...
„Obecnie nie ma mowy o żadnych ograniczeniach w komercyjnym imporcie energii elektrycznej ze Słowacji. Rozproszona przepustowość przejść międzypaństwowych jest wykorzystywana zgodnie z wynikami przeprowadzonych aukcji” – dodało Ukrenergo.
Wołodymyr Omelczenko, dyrektor ds. programów energetycznych w Centrum Razumkowa, zwraca uwagę, że decyzja o wstrzymaniu dostaw prądu będzie miała większy wpływ na Węgry. Ekspert wyjaśnił, że firmy handlujące energią elektryczną mogłyby zarobić więcej na rynku ukraińskim „z powodu niedoborów” niż na rynku unijnym.
Tymczasem inne kraje unijne śpieszą z pomocą niszczonej przez rosyjskiego agresora energetyce Ukrainy. Łotwa rozebrała i dostarczy Ukrainie całą elektrociepłownię.
– Właśnie przekazaliśmy kolejny pakiet wsparcia energetycznego i przygotowujemy kolejny, w tym dosłowne przeniesienie zdemontowanej elektrowni cieplnej, której już nie potrzebujemy – oświadczyła 23 lutego Baiba Braže szefowa łotewskiego MSZ, cytowana przez agencję Ukrinform.
Czytaj więcej
Od początku lutego Węgry i Słowacja pozostają bez rosyjskiej ropy. Armia rosyjskiego agresora usz...
Minister energii Denys Szmyhal ogłosił, że Ukraina otrzyma wycofany z eksploatacji sprzęt z sześciu europejskich elektrociepłowni, a także ponad 600 milionów euro pomocy na wsparcie sektora energetycznego. Ukraina zawarła porozumienia z Łotwą, Austrią, Finlandią, Chorwacją, Francją i Niemcami w sprawie przekazania wycofanego z eksploatacji sprzętu z europejskich elektrociepłowni i elektrowni cieplnych do wykorzystania w ukraińskich elektrowniach.
W styczniu ogłoszono, że ponad 15 krajów udzieliło już Ukrainie pomocy energetycznej. M.in. w zeszłym miesiącu Włochy rozpoczęły dostawy kotłów przemysłowych do sieci ciepłowniczych na Ukrainę. Belgijska Federalna Agencja Rozwoju Enabel przekazała 22 mobilne kotły i trzy generatory o mocy 200 i 40 kW do Kijowa, Odessy i Fastowa.
W rozwijających się gospodarkach Europy i Azji Środkowej ślad energetyczny dostarczania usług wodnych jest pięci...
Połączenie elektroenergetyczne Polska-Szwecja jest chwilowo wyłączone ze względu na usterkę. Polskie Sieci Elekt...
Plany budowy nowych bloków gazowych i wydłużenie życia dla starszych elektrowni węglowych pozwalają polskiej ene...
Powrót mrozów przełożył się na kolejne tej zimy rekordowe zapotrzebowanie i produkcję energii elektrycznej w kra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas