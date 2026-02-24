Ukrenergo – operator systemu elektroenergetycznego Ukrainy ogłosił, że przerwanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej ze Słowacji nie wpłynie na sytuację w jednolitej sieci elektroenergetycznej Ukrainy.

„Ukraina ostatni raz zwróciła się do Słowacji o pomoc doraźną ponad miesiąc temu i w bardzo ograniczonym zakresie. Generalnie pomoc doraźna ze Słowacji była otrzymywana dość rzadko. Są to dostawy krótkoterminowe” – cytuje poniedziałkowy komunikat firmy agencja Unian.

Oficjalnego potwierdzenia słów Roberta Ficy brak

Zdaniem eksperta ds. energii Giennadija Riabcewa premier Słowacji Robert Fico nie ma technicznych możliwości jednostronnego wstrzymania awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę. Dlatego jego oświadczenie należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politycznych.

Ukrenergo podkreśla, że nie otrzymało żadnych oficjalnych dokumentów dotyczących jednostronnego rozwiązania umowy o wzajemnym udzielaniu pomocy doraźnej przez SEPS – słowackiego operatora systemu energetycznego.