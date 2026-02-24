Reklama

Ukraina odpowiada Robertowi Ficy: Wciąż sprzedajecie nam prąd i zarabiacie

Energetyczny szantaż premiera Słowacji nie wpłynie na sytuację w Ukrainie. Słowacja wciąż eksportuje energię elektryczną na Ukrainę na zasadach komercyjnych i dobrze na tym zarabia.

Publikacja: 24.02.2026 11:18

Ukrenergo dementuje słowa Ficy. „Nie ma ograniczeń”

Foto: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS

Iwona Trusewicz

Ukrenergo – operator systemu elektroenergetycznego Ukrainy ogłosił, że przerwanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej ze Słowacji nie wpłynie na sytuację w jednolitej sieci elektroenergetycznej Ukrainy.

Słowacja wstrzymuje dostawy prądu do Ukrainy. Fico: Nie będzie pomocy
Polityka
„Ukraina ostatni raz zwróciła się do Słowacji o pomoc doraźną ponad miesiąc temu i w bardzo ograniczonym zakresie. Generalnie pomoc doraźna ze Słowacji była otrzymywana dość rzadko. Są to dostawy krótkoterminowe” – cytuje poniedziałkowy komunikat firmy agencja Unian.

Oficjalnego potwierdzenia słów Roberta Ficy brak

Zdaniem eksperta ds. energii Giennadija Riabcewa premier Słowacji Robert Fico nie ma technicznych możliwości jednostronnego wstrzymania awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę. Dlatego jego oświadczenie należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politycznych.

Ukrenergo podkreśla, że nie otrzymało żadnych oficjalnych dokumentów dotyczących jednostronnego rozwiązania umowy o wzajemnym udzielaniu pomocy doraźnej przez SEPS – słowackiego operatora systemu energetycznego.

Strona ukraińska zauważa, że operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej Ukrainy i Słowacji – Ukrenergo i SEPS – są pełnoprawnymi członkami ENTSO-E. Relacje między nimi muszą być w pełni zgodne z ustalonymi zasadami organizacji.

Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ
Ropa
Węgry szantażują Ukrainę. Słowacja kupiła ropę poza Rosją

„Obecnie nie ma mowy o żadnych ograniczeniach w komercyjnym imporcie energii elektrycznej ze Słowacji. Rozproszona przepustowość przejść międzypaństwowych jest wykorzystywana zgodnie z wynikami przeprowadzonych aukcji” – dodało Ukrenergo.

Wołodymyr Omelczenko, dyrektor ds. programów energetycznych w Centrum Razumkowa, zwraca uwagę, że decyzja o wstrzymaniu dostaw prądu będzie miała większy wpływ na Węgry. Ekspert wyjaśnił, że firmy handlujące energią elektryczną mogłyby zarobić więcej na rynku ukraińskim „z powodu niedoborów” niż na rynku unijnym.

Elektrociepłownia z Łotwy przekazana Ukrainie

Tymczasem inne kraje unijne śpieszą z pomocą niszczonej przez rosyjskiego agresora energetyce Ukrainy. Łotwa rozebrała i dostarczy Ukrainie całą elektrociepłownię.

– Właśnie przekazaliśmy kolejny pakiet wsparcia energetycznego i przygotowujemy kolejny, w tym dosłowne przeniesienie zdemontowanej elektrowni cieplnej, której już nie potrzebujemy – oświadczyła 23 lutego Baiba Braže szefowa łotewskiego MSZ, cytowana przez agencję Ukrinform.

Rosyjska ropa nie płynie. Spór Węgier i Ukrainy o rurociąg Przyjaźń
Ropa
Węgry i Słowacja bez ropy z Rosji. Kijów do Budapesztu: Poskarżcie się Moskwie

Minister energii Denys Szmyhal ogłosił, że Ukraina otrzyma wycofany z eksploatacji sprzęt z sześciu europejskich elektrociepłowni, a także ponad 600 milionów euro pomocy na wsparcie sektora energetycznego. Ukraina zawarła porozumienia z Łotwą, Austrią, Finlandią, Chorwacją, Francją i Niemcami w sprawie przekazania wycofanego z eksploatacji sprzętu z europejskich elektrociepłowni i elektrowni cieplnych do wykorzystania w ukraińskich elektrowniach.

W styczniu ogłoszono, że ponad 15 krajów udzieliło już Ukrainie pomocy energetycznej. M.in. w zeszłym miesiącu Włochy rozpoczęły dostawy kotłów przemysłowych do sieci ciepłowniczych na Ukrainę. Belgijska Federalna Agencja Rozwoju Enabel przekazała 22 mobilne kotły i trzy generatory o mocy 200 i 40 kW do Kijowa, Odessy i Fastowa.

Źródło: rp.pl

