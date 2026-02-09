Reklama

Badanie: Polacy odczuwają wzrost cen prądu. I boją się dalszych podwyżek

Większość Polaków odczuła podwyżki rachunków za prąd w 2026 roku. Jak wynika z najnowszego badania dla Wirtualnej Polski, prawie siedem na 10 pytanych osób zauważyło wyraźny wzrost kosztów związanych z energią elektryczną. Rosną również obawy, że ceny jeszcze bardziej pójdą w górę.

Publikacja: 09.02.2026 13:12

Jak wynika z najnowszego badania, Polacy odczuwają wyraźny wzrost cen prądu

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Koszty energii elektrycznej są w opinii Polaków wysokie i dla wielu gospodarstw stanowią znaczące obciążenie domowego budżetu. Najnowsze badanie wyraźnie wskazuje, że większość z nas zauważa wzrost cen prądu, który odbija się na stanie ich finansów. 

Ceny prądu dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Wyniki badania

Dla ponad jednej trzeciej Polaków (34 proc. respondentów) wysokość rachunków za prąd stanowi obecnie duże lub bardzo duże obciążenie domowego budżetu – wynika z badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Dla 20 proc. pytanych rachunki za prąd są dużym obciążeniem finansowym, a dla 12 proc. – bardzo dużym. W przypadku 40 proc. osób stanowią średnie obciążenie, a jedynie dla 21 proc. małe lub bardzo małe.

Rachunki za prąd poszły w górę. Polacy boją się, że to nie koniec

Prawie 70 proc. respondentów uważa, że rachunki za energię elektryczną wzrosły w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Łącznie 68 proc. osób potwierdziło, że odczuwa wyraźny wzrost kosztów prądu. Zdecydowanie tak lub raczej tak odpowiedziało po 34 proc. pytanych.

Podwyżek nie odczuł co piąty uczestnik badania. Raczej nie lub zdecydowanie nie odpowiedziało 20 proc. osób. Według 12 proc. pytanych – trudno to ocenić.

68 proc.

Tylu respondentów odczuwa wyraźny wzrost kosztów prądu

Badanie przynosi jeszcze jeden istotny wniosek. Powszechna jest obawa wśród Polaków o wzrost rachunków za energię. W sumie 84 proc. ankietowanych przyznało, że boi się, że ceny prądu pójdą w górę. Zdecydowanie tak odpowiedziało 41 proc. pytanych, raczej tak – 43 proc. Takich obaw nie ma jedynie co dziesiąty pytany (9 proc. osób), a 7 proc. osób nie ma na ten temat zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2026 roku za pośrednictwem ankiety online na próbie 1090 osób.

Z czego wynikają podwyżki rachunków za prąd?

Z końcem 2025 roku rząd zakończył mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Rządowe tarcze energetyczne były stosowane od początku 2023 roku. Cena maksymalna prądu dla gospodarstw domowych w 2025 r. wynosiła 500 zł za MWh netto. Od 2026 r. nastąpił powrót do cen rynkowych.

Mimo że od 1 stycznia średnia cena energii elektrycznej w zatwierdzonych taryfach dla gospodarstw domowych wynosi 495,16 zł za MWh netto, czyli jest niższa od zamrożonej ceny, to rachunki za prąd są wyższe. Wynika to m.in. ze wzrostu dodatkowych opłat, takich jak opłata dystrybucyjna i opłata mocowa.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
