Koszty energii elektrycznej są w opinii Polaków wysokie i dla wielu gospodarstw stanowią znaczące obciążenie domowego budżetu. Najnowsze badanie wyraźnie wskazuje, że większość z nas zauważa wzrost cen prądu, który odbija się na stanie ich finansów.

Ceny prądu dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Wyniki badania

Dla ponad jednej trzeciej Polaków (34 proc. respondentów) wysokość rachunków za prąd stanowi obecnie duże lub bardzo duże obciążenie domowego budżetu – wynika z badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Dla 20 proc. pytanych rachunki za prąd są dużym obciążeniem finansowym, a dla 12 proc. – bardzo dużym. W przypadku 40 proc. osób stanowią średnie obciążenie, a jedynie dla 21 proc. małe lub bardzo małe.

Rachunki za prąd poszły w górę. Polacy boją się, że to nie koniec

Prawie 70 proc. respondentów uważa, że rachunki za energię elektryczną wzrosły w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Łącznie 68 proc. osób potwierdziło, że odczuwa wyraźny wzrost kosztów prądu. Zdecydowanie tak lub raczej tak odpowiedziało po 34 proc. pytanych.