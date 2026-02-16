W poszukiwaniu optymalnych scenariuszy

Obecnie trwają prace nad tzw. małą strategią energetyczną, będącą wstępem do dużej Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Mowa o Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu do 2030 r., z perspektywą do 2040 r. Jak mówiła Zielińska, ma on szansę być przyjęty przez rząd jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Dokument składa się z dwóch scenariuszy: WAM (przyspieszona transformacja – ambitny scenariusz) i WEM (zrównoważona transformacja – zachowawczy scenariusz). Autorzy prezentowanej w poniedziałek analizy wskazują na jeszcze inną ścieżkę, WIN (Wzrost gospodarczy i Niskie ceny). Miałby on opierać się na wysokim udziale OZE (zakłada najwyższe tempo rozwoju OZE oparte na możliwościach technicznych sieci) w połączeniu z magazynami i elastycznością, ale „z kontrolą tempa i struktury nakładów”.

Z analizy Baker Tilly TPA Ceny energii wynika, że hurtowe ceny energii mogą kształtować się w tym przypadku po 2035 roku w przedziale 160 – 320 zł/MWh. Tymczasem w przypadku WEM, w scenariuszu bazowym, wyniosłyby one 430-730 zł/MWh, a w przypadku WAM byłoby to 220-320 zł/MWh.

Janusz Gajowiecki, prezes PSEW, mówił o potrzebie przyspieszenia inwestycji wiatrowych w kraju. Wskazywał na konieczność skrócenia procedur administracyjnych, które obecnie wiążą ręce inwestorom. W Polsce budowa lądowych wiatraków trwa 5-7 lat, podczas gdy np. w Niemczech udało się skrócić ten proces do dwóch lat. – My grzebiemy się w decyzjach środowiskowych i kwestiach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i nie widzimy światełka w tunelu – mówił Gajowiecki. Urszula Zielińska zapewniała, że w resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy OZE, która skróci czas realizacji OZE na lądzie o co najmniej dwa lata.

Firmy potrzebują taniej energii

Jak wskazywała wiceministra, transformacja to nie tylko kwestia polityki klimatycznej, ale również konkurencyjności gospodarki. Kraje europejskie inwestują w OZE, by uniezależniać się od zewnętrznych sprzedawców surowców energetycznych, gwarantując sobie dostawy energii o przewidywalnych i akceptowalnych cenach. To szansa dla europejskiego przemysłu. Podobną decyzję podjęły Chiny, które również polegały w dużej mierze na eksporterach surowców energetycznych. Z tym, że Pekin zaczął intensywnie rozwijać nie tylko odnawialne źródła energii, ale też inwestował w produkcję komponentów dla sektora OZE z zamiarem zdobycia wiodącej pozycji jako dostawca tychże komponentów na zewnętrznych rynkach. Politykę tę realizuje zresztą z bardzo dobrym skutkiem.

Krzysztof Horodko z Baker Tilly TPA informował, że w 2024 roku przedsiębiorstwa działające w Polsce zarobiły 200 mld zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły w ich przypadku 78 mld zł. W przypadku firm energochłonnych relacja między wynikiem a rachunkami za prąd jest jeszcze bardziej napięta. Zysk tych przedsiębiorstw wyniósł w 2024 roku 14 mld zł, a koszty energii 13 mld zł. – Podwyższenie cen energii o 100 proc. oznaczałoby, że firmy te nie miałyby zysku – mówił Horodko.