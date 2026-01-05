Podkreśla jednak, że ewentualny powrót Wenezueli do wyższych poziomów produkcji to proces, który z pewnością trochę potrwa z uwagi na techniczne problemy infrastruktury tego kraju, natomiast tamtejsza ropa ze względu na skład chemiczny może być bardzo pożądana przez wielu odbiorców.

– Rynki w dzisiejszym otwarciu nie zareagowały panicznie. Przeciwnie, mamy zmianę w dół, a dla Polski wpływ tych wydarzeń będzie najpewniej ograniczony, zwłaszcza jeżeli ktoś z tego tytułu oczekiwałby istotnych zmian na stacjach w najbliższym czasie – dodaje Jakub Bogucki.

Na razie inwestorzy przyglądają się sytuacji

5 stycznia jest pierwszym dniem, kiedy rynki wracają do normalnego handlu po długiej świątecznej przerwie. Wyraźnie było widać, że inwestorzy na razie przyglądają się sytuacji.

– Jest bardzo mało prawdopodobne, aby usunięcie wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro przez Amerykanów miało w krótkim czasie znaczący wpływ na globalną gospodarkę – mówi Reutersowi Neil Shearing, szef strategów w Capital Economics. Jego zdaniem jednak reperkusje polityczne i geopolityczne będą jeszcze odczuwalne przez jakiś czas.

– Nie ma co liczyć na to, że ropa teraz gwałtownie stanieje. „Niedźwiedzi” scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Wenezuela teraz będzie potrzebowała ogromnej pomocy i to tak w postaci kapitału, jak i technologii, aby wrócić do swojego najwyższego poziomu produkcji. Zresztą nigdy nie robił on specjalnego wrażenia. A na rynku nie widać gwałtownej wyprzedaży. I wcale nie jest wykluczone, że w tej sytuacji nawet pojawi się popyt na ropę – mówił Marko Papic, główny strateg BCA Research in Los Angeles.

Wszystko zależy teraz od polityki. Ceny podtrzymuje niepewność

W najtrudniejszej sytuacji znalazły się chińskie rafinerie uzależnione od dostaw wenezuelskiej ropy. Na giełdzie w Hongkongu ich akcje pociągnęły w dół cały indeks firm energetycznych o 3,1 proc.