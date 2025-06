Rafał Gawin został prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 24 lipca 2019 r. Jego pięcioletnia kadencja minęła w ubiegłym roku. Wielokrotne próby wyłonienia jego następcy zakończyły się niepowodzeniem. Kolejny już nabór na stanowisko prezesa URE trwa od początku czerwca. Termin składania ofert upłynie 16 czerwca 2025 r.

Reklama

Kompetencje prezesa URE

Obecnie kompetencje szefa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach czy opracowywanie wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Jest nowa wiceprezes URE Rafał Gawin powołał wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest nią Renata Mroczek, która obejm...

Cicha faworytka na stanowisko prezesa URE

Nabór na stanowisko nowego prezesa prowadzi KPRM. W ubiegłym roku ta oferta nie cieszyła się jednak popularnością i konkursy kończyły się bez rozstrzygnięcia. Od października jednak prezes Gawin powołał swojego zastępcę. Została nim Renata Mroczek. Jak wynika z naszych informacji zbliżonych do rządowych, to właśnie obecna wiceprezes URE jest najczęściej wymieniana jako najpoważniejsza kandydatka do objęcia fotela prezesa urzędu. Konkurs jednak trwa i dlatego też na obecnym etapie trudno z całą mocą przesądzać o losie tego naboru. Sam URE nie komentuje trwającego postępowania.