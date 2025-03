Ile kosztuje węgiel w marcu 2025? Czy to dobry moment na zakup opału?

Choć sezon grzewczy zbliża się ku końcowi, ceny węgla na razie nie różnią się znacząco od tych z początku roku. Sprawdziliśmy, ile aktualnie trzeba zapłacić za węgiel w sklepach internetowych największych producentów i w składach opału.

Ceny węgla w sklepie PGG. Ile kosztuje w marcu 2025?

W sklepie internetowym największego producenta węgla kamiennego w Polsce – Polskiej Grupy Górniczej S.A. ceny surowca w marcu są na podobnym poziomie jak w styczniu tego roku.

Za tonę węgla orzech trzeba zapłacić od 1150 do 1450 zł. Taki sam przedział cenowy był w styczniu. Węgiel kostka kosztuje od 1150 do 1250 zł za tonę. Jego cena również się nie zmieniła. Podobnie jak w przypadku węgla groszek, za który aktualnie trzeba zapłacić od 1150 do 1400 zł za tonę. Węgiel Błękitny Plus to koszt 1500 zł za 750 kg.

Ile trzeba zapłacić za węgiel w PKW? Ceny w marcu 2025

Południowy Koncern Węglowy w swoich punktach obsługi klienta zgodnie z aktualnym cennikiem oferuje: węgiel orzech w cenie od 1040 zł do 1220 zł, węgiel kostka – od 1050 zł do 1080 zł, węgiel groszek – od 890 zł do 1220 zł. Jest to koszt za tonę bez akcyzy. Ceny są niższe niż w styczniu tego roku. W sklepie internetowym za węgiel groszek trzeba zapłacić od 1070 zł za paletę 800 kg do 1412,50 zł za tonę, bez dostawy.