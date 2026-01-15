Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były skutki grudniowego ataku cybernetycznego na polską infrastrukturę energetyczną?

Dlaczego według premiera Tuska Polsce nie groził blackout mimo ataku?

Jakie kroki podejmuje Polska w celu zabezpieczenia się przed przyszłymi atakami cybernetycznymi?

Kto jest podejrzewany o przeprowadzenie ataku na polski sektor energetyczny?

Jakie zmiany w liczbie incydentów cyberbezpieczeństwa miały miejsce w latach 2024 i 2025?

Jakie działania podjęły polskie instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w odpowiedzi na zwiększoną liczbę ataków?

Podczas konferencji prasowej, po spotkaniu komitetu sterującego ds. bezpieczeństwa, premier Donald Tusk uciął także spekulacje dotyczące blackoutu. – Nie była to próba, która groziła blackoutem. To nie wchodziło w rachubę – podkreślił szef rządu. We wtorek wiceminister, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał w rozmowie w radiu RMF FM, że w efekcie tych prób „było bardzo blisko blackoutu”.

Wicepremier poinformował także, że był to największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem doprowadzenia do blackoutu.

Czego dotyczył atak?

Premier wyjaśnił, że były to ataki na dwie elektrociepłownie. – Ataki miały utrudnić zarządzanie energią z OZE (…). Nie były to ataki przesadnie masywne, mogły zakłócić funkcjonowanie prac farm wiatrowych, ale ich charakter był lokalny. Okazało się, że systemy, które mamy w Polsce, są skuteczne. Ataki nie doprowadziły do żadnych negatywnych konsekwencji. Polski system energetyczny jest bezpieczny przed tego typu ingerencjami i atakami. Wiele dowodów wskazuje na to, że ataki były przygotowane i związane wprost z rosyjskimi służbami. Dowodów twardych raczej się nigdy nie zdobędzie, ale źródło wydaje się dość oczywiste – powiedział premier dodając, że są powody, aby sądzić, że ataki były szykowane od wielu tygodni. – Gdyby atak się powiódł, to nawet 500 tys. osób byłoby pozbawione ciepła – powiedział.