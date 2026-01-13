Jak powiedział na spotkaniu prasowym minister energii, Miłosz Motyka pod koniec ub. roku doszło do prób ataku na terenie całego kraju na pojedyncze instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe. – Była to nietypowa próba ataku względem tego co oberwaliśmy w ostatnich latach. Ta ostatnia próba dotyczyła prób zakłócenia pracy instalacji na linii z operatorami sieci dystrybucji. Wszystkie te próby ataku zakończyły się niepowodzeniem, a system pracował stabilnie – powiedział minister. Dzisiaj odbył się komitet sterujący ds. bezpieczeństwa w ramach rządu, na którym omawiano tę próbę ataku.

Spółki nie widzą dużej liczby ataków

Zapytaliśmy także największe spółki energetyczne. Tauron na pytanie, czy pod koniec ub. roku doszło ataków hakerskich na infrastrukturę energetyczną bądź sieciową spółki, wskazała, że nie miały one miejsca. – Spółka w 2025 roku odnotowała porównywalną liczbę wszystkich zarejestrowanych zdarzeń bezpieczeństwa w stosunku do roku 2024. Nie każde zdarzenie było incydentem – przekazała spółka.

