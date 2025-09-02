Pytania dotyczące losów spółki Polska Press, która należy do Orlenu, skierował do Ministerstwa Aktywów Państwowych senator RP, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Reklama Reklama

Nietrafiona inwestycja Orlenu?

W odpowiedzi na pytania senatora, Minister Aktywów Państwowych, Wojciech Balczun podkreślił, że funkcjonowanie Polska Press nie wiąże się z podstawową działalnością Orlenu i nie jest przewidziane w długofalowej perspektywie w ramach grupy kapitałowej, co może oznaczać, że wydawnictwo wkrótce może zostać sprzedane. – Inwestycja w Polska Press (za czasów rządu PiS i prezesury w Orlenie Daniela Obajtka – red.) i późniejsze zarządzanie wydawnictwem nie były efektywne i korzystne finansowo, dlatego obecnie podejmowane są inicjatywy, które pozwolą spółce odzyskać rentowność i pozycję rynkową – wskazuje minister.

Dalej w odpowiedzi na pytania senatora, czytamy, że przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i optymalizacji działalności to dla wydawnictwa szansa na odzyskanie utraconej wartości. – Wydawnictwo ma potencjał do rozwoju, dobrych i doświadczonych pracowników, a także stopniowo odzyskuje zaufanie czytelników i reklamodawców. Dlatego priorytetem jest systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności, co docelowo pozwoli na korzystną sprzedaż spółki. W ostatnich latach Polska Press nie osiągała celów rynkowych ani nie wykorzystywała lokalnego potencjału do budowania zasięgów i relacji – czytamy dalej.

Naprawa finansów wydawnictwa

Zdaniem Balczuna w poprzednich latach podejmowano decyzje skutkujące istotnym pogorszeniem wyników finansowych wydawnictwa. Wskutek tego poprzedni zarząd Polska Press nie otrzymał absolutorium za 2023 r. – O trudnej sytuacji spółki i konieczności jej restrukturyzacji świadczą straty generowane w ostatnich latach. Orlen dąży również do wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Polska Press, dlatego po przeprowadzonych audytach, złożono do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzednich członków zarządu Polska Press, a także pełnomocnika Polska Press w latach 2023-2024 w związku z odmową publikacji ogłoszeń wyborczych – czytamy w odpowiedzi na pytania senatora.