Pytania dotyczące losów spółki Polska Press, która należy do Orlenu, skierował do Ministerstwa Aktywów Państwowych senator RP, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
W odpowiedzi na pytania senatora, Minister Aktywów Państwowych, Wojciech Balczun podkreślił, że funkcjonowanie Polska Press nie wiąże się z podstawową działalnością Orlenu i nie jest przewidziane w długofalowej perspektywie w ramach grupy kapitałowej, co może oznaczać, że wydawnictwo wkrótce może zostać sprzedane. – Inwestycja w Polska Press (za czasów rządu PiS i prezesury w Orlenie Daniela Obajtka – red.) i późniejsze zarządzanie wydawnictwem nie były efektywne i korzystne finansowo, dlatego obecnie podejmowane są inicjatywy, które pozwolą spółce odzyskać rentowność i pozycję rynkową – wskazuje minister.
Dalej w odpowiedzi na pytania senatora, czytamy, że przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i optymalizacji działalności to dla wydawnictwa szansa na odzyskanie utraconej wartości. – Wydawnictwo ma potencjał do rozwoju, dobrych i doświadczonych pracowników, a także stopniowo odzyskuje zaufanie czytelników i reklamodawców. Dlatego priorytetem jest systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności, co docelowo pozwoli na korzystną sprzedaż spółki. W ostatnich latach Polska Press nie osiągała celów rynkowych ani nie wykorzystywała lokalnego potencjału do budowania zasięgów i relacji – czytamy dalej.
Zdaniem Balczuna w poprzednich latach podejmowano decyzje skutkujące istotnym pogorszeniem wyników finansowych wydawnictwa. Wskutek tego poprzedni zarząd Polska Press nie otrzymał absolutorium za 2023 r. – O trudnej sytuacji spółki i konieczności jej restrukturyzacji świadczą straty generowane w ostatnich latach. Orlen dąży również do wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Polska Press, dlatego po przeprowadzonych audytach, złożono do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzednich członków zarządu Polska Press, a także pełnomocnika Polska Press w latach 2023-2024 w związku z odmową publikacji ogłoszeń wyborczych – czytamy w odpowiedzi na pytania senatora.
Przypomnijmy, że w zawiadomieniu z 4 kwietnia 2025 r. Polska Press wskazała na możliwość wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej. Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Orlen miał także przekazać MAP, że działania naprawcze przynoszą rezultaty. – Systematycznie poprawiają się wyniki Grupy Polska Press – w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła wynik netto wyższy o 900 tys. zł od planowanego oraz o 9,5 mln zł wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku – wskazano w piśmie. MAP przekazał, że to konsekwencja zmian w strukturze właścicielskiej i realizacji działań restrukturyzacyjnych. – W efekcie Orlen odzyskał zaufanie Norges Bank Investment Management i został usunięty z listy obserwacyjnej na rok wcześniej niż zakładał pierwotnie przyjęty czas obserwacji. Koncern znalazł się na niej po zakupie spółki medialnej Polska Press przez poprzedni zarząd. Jego działania zostały wówczas ocenione przez norweski bank jako skutkujące ryzykiem „naruszeń praw człowieka”. Norges Bank, usuwając Orlen z „listy wstydu”, uznał że działania obecnego zarządu wyeliminowały stwierdzone wcześniej ryzyka – argumentuje minister.
Co ważne, równolegle realizowany jest plan restrukturyzacji, który ma przywrócić spółce cele biznesowe. Jednak najważniejsza deklaracja padła na koniec pisma ministra Balczuna. – Spółka (Orlen – red.) informuje, że sprzedaż wydawnictwa zostanie przeprowadzona po zakończeniu tego procesu – czytamy. Wcześniej ze strony MAP nie padały tak jasne deklaracje. MAP wskazywał dotychczas jedynie, że działalność spółki na rynku prasy nie jest podstawowym segmentem działalności Orlenu, a sam zarząd spółki miał pochylić się nad dalszym losem Polska Press w strukturach Orlenu. Ta deklaracja ze strony MAP jest pierwszą jednoznacznie wskazującą na losy tego wydawnictwa.
Orlen kupił grupę wydawniczą Polska Press w marcu 2021 r. za kwotę 210 mln zł. Wartość spółki została oszacowana wówczas na 131 mln zł. Pozostała kwota to przejęta przez Orlen nadwyżka finansowa wypracowana przez wydawnictwo. Przejmując wydawnictwo Polska Press, Orlen stał się pośrednio właścicielem ponad dwudziestu dzienników regionalnych, m.in. „Gazety Pomorskiej”, „Dziennika Zachodniego”, „Gazety Krakowskiej”, „Głosu Wielkopolski” i „Gazety Wrocławskiej” oraz prowadzonych przez nie portali internetowych. Spotkało się to z krytyką ze strony części mediów i środowiska dziennikarskiego.
