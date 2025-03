Liczne oskarżenia pod adresem byłego prezesa Orlenu

Kolejna sprawa dotyczy częstego naruszania wewnętrznych procedur w celu wspierania firm i instytucji związanych z rodzinną miejscowością byłego prezesa Orlenu i nim samym lub jego znajomymi. Jako przykład podano umowę na dostawę parówek do hot dogów z firmą W. „W toku weryfikacji ujawniono, że została ona dopisana do listy przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniu zakupowym, mimo że nie przeszła wymaganej dla takich postępowań procedury badania rynku. Równie nieuzasadniony był wybór tej firmy w niestandardowej procedurze zamkniętej” - informuje Orlen. Ponadto kontrola wykazała pośrednie związki firmy W. z Obajtkiem. Co więcej, sam prezes firmy W., w rozmowach z pracownikami koncernu, miał regularnie powoływać się na rozmowy z Obajtkiem i byłym członkiem zarządu Michałem Rogiem. Również w tej sprawie w ostatnich dniach trafiło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Dwie inne kontrole potwierdziły nieprawidłowości w finansowaniu akademii piłkarskiej i klubu sportowego związanego z właścicielem firmy Profbud, od której Obajtek kupił mieszkanie na warszawskim osiedlu Awangarda, za cenę zauważalnie niższą od obserwowanych wówczas cen rynkowych. Orlen w czasie prezesury Obajtka przekazał obu instytucjom ponad 2,25 mln zł. Koncern już przekazał śledczym ustalenia audytów w tej sprawie.

Wkrótce do prokuratury może z kolei trafić sprawa dotycząca stosowanych przez wydawcę prasy, firmę Polska Press, praktyk z okresu kampanii wyborczej 2023 r. „Wówczas to zarząd Polska Press stworzył mechanizm blokowania ogłoszeń wyborczych celem promowania przedstawicieli tylko jednej ze stron sceny politycznej” - twierdzi Orlen.

Według koncernu błędne posunięcia biznesowe poprzedniego zarządu i decyzje podejmowane w okolicznościach budzących poważne wątpliwości obciążają do dziś jego wyniki finansowe. Straty, wynikające z nietrafionych inwestycji i podejrzanych transakcji, liczy już w dziesiątkach miliardów złotych. Na tym nie koniec. Orlen zapowiada, że w najbliższych tygodniach będą składane do prokuratury kolejne zawiadomienia.