Zielona transformacja będzie winna blackoutów?

Krytycy „zielonej transformacji” wskazują, że przyczyną awarii mogło być to, że źródła odnawialne nagle zaczęły dostarczać zbyt dużo lub zbyt mało prądu do sieci, co spowodowało dużą niestabilność sieci i serię automatycznych wyłączeń jej elementów. Owszem, „zielone” źródła energii są ogólnie mniej stabilne od energetyki atomowej czy opartej na paliwach kopalnych. Brakuje jednak danych wskazujących, czy w tym konkretnym przypadku to one rzeczywiście zawiniły. Podejrzenia wywołują za to tłumaczenia hiszpańskich władz. Twierdzą one, że w sieci nagle zabrakło 2,2 GW prądu, choć część specjalistów wskazuje, że sieć była przygotowana na nagły spadek mocy o 3 GW. Tuż przed awarią hiszpańska sieć energetyczna była zasilona 32 GW prądu, podczas gdy popyt krajowy wynosił 25 GW, 2,6 GW eksportowano do Portugalii, 0,87 GW do Francji, a 0,78 GW do Maroka. Hiszpański premier Pedro Sanchez początkowo mówił natomiast, że w ciągu pięciu sekund w sieci zabrakło aż 15 GW. Jak było rzeczywiście?

Brytyjski dziennik „The Telegraph”, powołując się na informatorów z Brukseli, doniósł, że wielka awaria prądu na Półwyspie Iberyjskim była skutkiem eksperymentu przeprowadzonego przez Red Electrica. Spółka sprawdzała, jak sieć energetyczna poradziłaby sobie bez reaktorów jądrowych, które socjalistyczny rząd chce „w imię ratowania planety” wyłączyć w 2027 r. Zawiniła więc niekompetencja we wdrażaniu „zielonej transformacji” połączona z zaniedbaniami w modernizacji sieci energetycznej. Według wyliczeń Bank of America Hiszpania inwestowała w ostatnich pięciu latach w sieci energetyczne 35 proc. równowartości sum przeznaczonych na rozwój energetyki odnawialnej. Dla porównania: ten współczynnik dla Polski wynosił 40 proc., dla Niemiec i Wielkiej Brytanii po około 80 proc., dla Francji prawie 100 proc., a dla Włoch 150 proc.

– Lata niedoinwestowania sprawiły, że sieć energetyczna ma problemy z funkcjonowaniem – uważa Tancrede Fulop, analityk z firmy Morningstar.

Ostrzeżenie dla innych

W marcu 2025 r. doszło do jednodniowej awarii prądu na brytyjskim lotnisku Heathrow. W tym samym miesiącu National System Energy Operator, czyli operator brytyjskiego systemu energetycznego, przedstawił raport dotyczący zagrożeń dla stabilności dostaw prądu. Autorzy tego opracowania wskazali m.in., że „zmniejszenie zsynchronizowanej produkcji energii” ze źródeł kopalnych i atomowych, na korzyść prądu ze źródeł odnawialnych, „zmniejsza stabilność sieci”. Wskazali oni również, że może to zwiększać ryzyko niebezpiecznych awarii. Do podobnych wniosków doszła Międzynarodowa Agencja Energii (IEA), która w swoim raporcie z kwietnia ostrzegła przed zbyt szybką transformacją energetyczną. Eksperci IEA wskazali na zwiększone ryzyko awarii sieci w okresach, w których dopływ energii ze źródeł odnawialnych jest mało stabilny.

– W środowisku o niskiej inercji częstotliwość prądu może się zmieniać dużo szybciej. Jeśli dochodzi do znaczących zakłóceń w sieci na jednym obszarze lub do cyberataku, to operatorzy sieci mają mniej czasu na reakcję. To może doprowadzić do kaskadowych awarii – wskazuje Kathryn Porter, brytyjska niezależna analityczka energetyczna.

Zagrożenie dla sieci stanowią nie tylko możliwe awarie związane z jej niedostosowaniem do odnawialnych źródeł energii. Sieć oparta na „zielonej energetyce” może też być wrażliwa na atak wroga. Agencja Reutera donosiła niedawno, że amerykańscy inżynierowie odkryli w chińskich inwerterach do paneli słonecznych dziwne elementy, służące do komunikacji zewnętrznej. Zachodzi podejrzenie, że mogą być one wykorzystywane do zdalnego kontrolowania i odłączania od sieci paneli słonecznych. Chiny oczywiście zaprzeczają tym oskarżeniom, ale nie ulega wątpliwości, że duża część świata zależy od chińskich technologii w energetyce odnawialnej. Według danych firmy Wood Mackenzie chińskie spółki kontrolują połowę globalnego rynku inwertetów do paneli słonecznych. European Solar Manufacturing Council (ESMC) szacuje natomiast, że 200 GW mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne w Europie jest zależne od tego typu części wyprodukowanych w Chinach.