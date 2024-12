Wstrzymanie Czystego Powietrza wzbudziło protest nie tylko Polskiego Alarmu Smogowego, ale też samorządów. Protestowali prezydenci dużych miast – Warszawy, Krakowaw, Rybnika, Gliwic i mniejszych miejscowości, związków samorządowych m.in. Związku Miast Polskich, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP czy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Program ma ponownie ruszyć wiosną. Nie za późno, aby zrealizować cel modernizacji większej liczby budynków?

Dopiero po fali krytyki dowiedzieliśmy się, jaka jest data przywrócenia programu, że będzie to 31 marca przyszłego roku, i na jakich warunkach będą mogli wrócić do programu wszyscy, którym tę możliwość odebrano. Naszym zdaniem program powinien zostać wznowiony znacznie szybciej niż 31 marca, bo wprowadzenie reform eliminujących nadużycia i patologie to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, a nie kilku miesięcy.

Fundusz ogłasza konsultacje reform programu. Jak je pan ocenia?

Wiemy, że ma powstać system operatorów, wiemy, że mają zostać wprowadzone maksymalne stawki dotacji do okien czy drzwi, dowiedzieliśmy się też, że ma być wprowadzony wymóg standardu energetycznego, tj. budynek przed zamontowaniem nowego źródła ciepła będzie musiał spełniać odpowiednie parametry energetyczne wskazujące, że nadaje się do instalacji nowego kotła na pellet czy pompy ciepła.

Na razie usłyszeliśmy ogólniki i brakuje szczegółów, ale już teraz widać, że to, co prezentuje Fundusz, to nie jest żadna kompleksowa reforma. Wiele z zapowiadanych zmian trzeba było wprowadzić już dawno temu. I tak jak już mówiłem, nie wymaga to zatrzymania programu na 1/3 roku. Przykładowo, wprowadzenie maksymalnej dotacji do okien czy drzwi, tak żeby nie było sytuacji, gdzie dotacja do jednego okna wynosi 40 tys. zł, można było zrobić w ciągu kilku dni.

NFOŚiGW podkreśla, że tempo realizacji poprawi się, kiedy pojawią się tzw. operatorzy programu. Tu pojawia się jednak pytanie, kto może nim zostać i czy nie dojdzie tu do kolejnych nieprawidłowości przy ich wyborze…

Operatorzy, czyli „aniołowie stróże” (jak ich określa Fundusz), których celem będzie pomoc najuboższym gospodarstwom domowym w procesie inwestycyjnym, to dobry pomysł. Jednak uważam, że operatorami powinny być instytucje zaufania publicznego. Takimi instytucjami są samorządy, warto też pomyśleć o większym zaangażowaniu pomocy społecznej. W przeciwnym razie stworzy się kolejną patologię, gdzie prywatni operatorzy będą de facto reprezentować interesy wykonawców i sprzedawców. Jeszcze niedawno wierzyłem, że będzie możliwe stworzenie systemu niezależnych operatorów prywatnych świadczących bezstronne doradztwo dla gospodarstw domowych. Po przeprowadzonych pilotażach w Małopolsce mam co do tego coraz większe wątpliwości – pojawił się tu problem powiązań między operatorami a sprzedawcami.

Kolejny element reformy to stworzenie mechanizmu zapobiegającego zawyżaniu kosztów inwestycji. To zadziała?

Do tej pory częstą praktyką było to, że inwestycja, której rynkowa wartość wynosiła 30 tys. zł, była fakturowana w dotacji na 60 tys. zł. Tego nie rozwiąże się poprzez proponowany przez Fundusz system maksymalnych stawek dotacji np. do okien, choć uważam, że one powinny być wprowadzone. To można zrobić tylko i wyłącznie poprzez stały i bieżący monitoring cen rynkowych i na tej podstawie określać powinno się maksymalne dotacje, o czym eksperci mówili od dawna.