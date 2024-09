Wielka Brytania jako pierwszy kraj z G7 rezygnuje z węgla w energetyce

Elektrownia położona między Derby a Nottingham zostanie wyłączona 30 września, a do końca bieżącej dekady całkowcie rozebrana — podał jej operator, firma Uniper. Na jej miejscu powstanie ośrodek technologii wykorzystania energii bez użycia węgla, zwłaszcza poświęcony pracom nad ekologicznym wodorem.

Ratcliffe-on-Soar mogła teoretycznie zapewnić elektryczność 2 milionom gospodarstw domowych, ale takie szczyty energetyczne zdarzały się rzadko, podczas ataków chłodu w 2022 r. czy ostatnio gdy temperatura latem przekraczała 30 stopni. Ostatnia dostawa 1650 ton węgla tego lata pozwoliła dostarczyć elektryczność do 500 tys. mieszkań przez 8 godzin — pisze AFP.

Historia Wielkiej Brytanii jest mocno związana z węglem kamiennym, który przyczynił się do rewolucji technicznej w XIX wieku i do rozwoju kraju aż do lat 90 XX wieku Elektrownie węglowe stanowiły jeszcze 70 proc. w latach 80., później zaczęły szybko znikać. W 2013 r. przypadało na nie 13 proc. energii, w 2018 r. 5 proc., a w ubiegłym roku zaledwie 1 proc. — wynika z danych instytutu Our World in Data.

Likwidacja ostatniej siłowni będzie ważnym etapem w realizacji ambicji brytyjskich władz odchodzenia od śladu węglowego — do 2030 r. ma nie być żadnej elektrowni węglowej, a w 2050 r. kraj ma osiągnąć neutralność związków węgla. To także ważny sygnał dla innych krajów rozwiniętych. Wielka Brytania jest pierwszym krajem G7, który nie będzie spalać węgla. Włochy zamierzają dojść Ol tego w 2025 r., Francja w 2027 r., Kanada w 2030 r., a Niemcu w 2038 r. Tylko USA i Japonia nie ogłosiły konkretnej daty.