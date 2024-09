Sławomir Żygowski: GE zostaje w Polsce i wróży więcej prądu z gazu

Przy tym projekcie mierzymy się z podobnymi problemami jak w przypadku projektu PGE, a więc dostępem do siły roboczej, nadszarpniętymi łańcuchami dostaw, wysoką inflacją. Na placu budowy instalujemy już najważniejsze elementy, jak turbiny gazową i parową, generator, kocioł odzysknicowy i transformatory.

Dołożymy wszelkich starań, żeby utrzymać tempo i zrealizować ten projekt skutecznie, tak jak umówiliśmy się z Energą w ubiegłym roku. Przypomnę, że zgodnie z informacją Energi koszt inwestycji zwiększył się z 2,5 mld zł do 2,85 mld zł. Umowa przewiduje dodatkową elastyczną opcję dotyczącą wydłużenia naszej współpracy przy tym bloku. Mamy nadzieje, że z niej nie skorzystamy, ale harmonogram jest napięty.

Przed nami zmiany w prawie dotyczące systemu wsparcia energetyki konwencjonalnej, a więc w ustawie o rynku mocy. Z punktu widzenia wykonawcy, jakich zmian w prawie oczekujecie?

Jako Polska – jeśli chodzi o dostęp do stabilnej mocy do produkcji prądu – jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Myślę, że oceniając naszą sytuację z bilansem mocy, Komisja Europejska łaskawym okiem spojrzy na propozycję wydłużenia rynku mocy dla starszych elektrowni węglowych do końca 2028 r. Jest to nam po prostu potrzebne dla zapewnienia dostępu do stabilnej energii.

Z punktu widzenia PSE oraz naszych klientów kluczowe jest zapewnienie elastycznej mocy, potrafiącej dostosować się do zmiennego zapotrzebowania na energię. Warto zadbać o to, aby inwestor mógł proponować PSE inne elastyczne rozwiązania w razie napiętego harmonogramu realizacji danych inwestycji, jak np. elektrownie gazowe.

Na przykładzie obecnie realizowanych inwestycji widzimy, że harmonogramy mogą się z różnych przyczyn wydłużać, a PSE może to niepokoić. Warto pomyśleć o rozwiązaniu tymczasowym na wypadek przesunięć w harmonogramie, aby inwestor nie był karany za tzw. siłę wyższą, jak np. pandemia czy wojna. Warto także rozważyć po 2025 r. nowy system wsparcia dla bloków gazowych gotowych do współspalania wodoru.

Rynek mocy jako system wsparcia się sprawdził. Warto rozważyć, czy nie wprowadzić np. dodatkowego premiowania inwestycji w projekty zapewniające możliwości docelowego wykorzystania wodoru. Jak pokazują ostatnie dni, gaz do produkcji energii elektrycznej będzie dla nas konieczny. Mamy ambicje, aby w perspektywie dekady bloki były gotowe do zasilania w pełni wodorem.