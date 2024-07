Jak wynika z danych spółek elektroenergetycznych, wpłaciły one tylko ponad 16,4 mld zł w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r., kiedy obowiązywał system. Może to wydawać się mało.

Tu z wyjaśnieniem spieszy Enea. – Od 1 stycznia 2024 r. ustawa nie obliguje już spółki do wnoszenia odpisów na FWRC. W czasie obowiązywania regulacji dotyczących odpisów na fundusz Enea wniosła nieznaczne kwoty odpisów, co wynika głównie z braku ponadmiarowych przychodów spółki od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. – wyjaśnia firma.

Znacznie więcej wynosił odpis gazowy. Jak tłumaczy Orlen, największą wpłatę do Funduszu stanowił odpis gazowy, który dla przykładu w 2023 r. był obliczany na podstawie realnego wydobycia w tamtym okresie, z kolei w 2024 r. obliczony był z góry na podstawie wielkości krajowego wydobycia z 2022 r.

Ten odpis płacił przede wszystkim właśnie Orlen jako główny i największy sprzedawca gazu w Polsce. Jak informuje nas spółka, od początku 2023 r. do zakończenia I kw. 2024 r. wartość odpisu na FWRC dla Orlenu wyniosła łącznie ponad 23,2 mld zł.

W analogicznym okresie spółka z tytułu rekompensat otrzymała prawie 24,5 mld zł w związku z obrotem energią i gazem.

– Należy zwrócić uwagę, że w II kw. 2024 r. Grupa Orlen przekaże kolejne 7,7 mld zł na rzecz FWRC, przy czym spodziewana kwota rekompensat będzie znacząco niższa – informuje spółka. Dokładne kwoty trudno jeszcze podać, bo weryfikacja sprawozdań firm nadal trwa, jednak już widać, że system się nie bilansował i budżet musiał dopłacić… miliardy. Można szacować, że mogło zabraknąć ok. 15 mld zł.