Silny wzrost energii wiatrowej i słonecznej był głównym czynnikiem przyczyniającym się do spadku wielkości produkowanej energii kopalnej w pierwszej połowie roku.

Ember Ember

OZE zaspokajają ponad 50 proc. popytu na energię

Produkcja energii słonecznej w Europie wzrosła o 20 proc. (+23 TWh), a produkcja energii wiatrowej o 9,5 proc. (+21 TWh) w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2023 r. Łącznie energia wiatrowa i słoneczna wzrosły o 13 proc. (+45 TWh). Oznaczało to, że ich udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w UE wzrósł z 27 proc. w pierwszej połowie 2023 r. do 30 proc. w 2024 r., co stanowi najwyższy poziom w historii.

Energetyka wodna wzrosła o 21 proc.(+33 TWh) po suszach, które skutkowały bardzo niską produkcją w ciągu dwóch poprzednich lat. Wzrost energii słonecznej i wiatrowej w połączeniu z odbudową produkcji energetyki wodnej oznaczał, że energia odnawialna zaspokajała w pierwszej połowie 2024 r. popyt na połowę energii elektrycznej w UE. To znacznie przewyższa poprzedni rekord ustanowiony w zeszłym roku (44 proc.).

Powrót francuskiego atomu

Źródła niskoemisyjne łącznie zapewniły prawie trzy czwarte (73 proc.) wytwarzania energii elektrycznej w UE w pierwszej połowie 2024 r. Oprócz energii odnawialnej, wzrosły w UE wyniki wytwarzania energii jądrowej (o 3,1 proc., +9 TWh). Francuzi powrócili z produkcją energii jądrowej po naprawach i przerwach (wzrost produkcji o 19 TWh). Zamknięcia ostatniej niemieckiej floty jądrowej wiosną 2023 r. ujęły zaś 7 TWh.