Aktualizacja: 28.10.2025 13:47 Publikacja: 28.10.2025 12:44
Daniel Obajtek
Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Orlen zarzuca Danielowi Obajtkowi i Michałowi Rogowi działanie na szkodę spółki. Chodzi m.in. o wydawanie pieniędzy spółki na cele prywatne w trakcie swoich rządów. Zarzuty dotyczą także zaniżania cen paliw i szwajcarskiej spółki z grupy Orlenu.
Podczas posiedzenia obecny zarząd został upoważniony do złożenia roszczeń przeciwko Danielowi Obajtkowi. Zarzuty dotyczą ponoszenia przez Daniela Obajtka z majątku Orlenu wydatków na cele prywatne i niebędące związanymi z pełnioną przez niego funkcją.
To jednak nie wszystkie zarzuty. Kolejne dotyczą „nieprawidłowego prowadzenia i brak należytego nadzoru nad prowadzeniem polityki cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 r., polegające na bezzasadnym i sprzecznym z interesem Orlenu zaniżaniu cen hurtowych paliw”. Chodzi więc o tzw. zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi. Wreszcie lista zarzutów dotyczy braku właściwego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez Orlen spółce Orlen Trading Switzerland w ramach wewnątrzgrupowego finansowania, które zostały wykorzystane w sposób nienależyty, a Orlen miał zostać pozbawiony możliwości ich odzyskania.
Czytaj więcej
Obu byłym członkom zarządu spółki zarzuca się wydatki na cele niezwiązane z pełnioną funkcją, pro...
– Postanowienie o dochodzeniu roszczeń dotyczy także szkód wyrządzonych zdarzeniami, które miały miejsce w latach obrotowych, za które Daniel Obajtek otrzymał absolutorium, o których wystąpieniu i skutkach wystąpienia walne zgromadzenie nie zostało należycie poinformowane przed podjęciem uchwał w sprawie absolutorium – napisano w treści uchwały. Decyzja o podobnej treści w tej sprawie została podjęta także w kwestii Michała Roga. Był on członkiem zarządu Orlenu ds. handlu i logistyki.
Orlen zarzuca Danielowi Obajtkowi i Michałowi Rogowi działanie na szkodę spółki. Chodzi m.in. o wydawanie pieniędzy spółki na cele prywatne w trakcie swoich rządów. Zarzuty dotyczą także zaniżania cen paliw i szwajcarskiej spółki z grupy Orlenu.
Obu byłym członkom zarządu spółki zarzuca się wydatki na cele niezwiązane z pełnioną funkcją, prowadzenie nienal...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Objęty sankcjami USA największy rosyjski prywatny koncern paliwowy zdecydował się na dramatyczny ruch. Wyprzeda...
Rozkręca się spirala antyrosyjskich działań. Coraz więcej krajów szuka zamiany dla rosyjskich kopalin i chce poz...
Donald Trump uderzył sankcjami tam, gdzie Rosjan bardzo zaboli - w możliwości eksportu ropy naftowej. Tyle, że t...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Przez najbliższe kilka miesięcy nawet 40 proc. mocy instalacji produkujących paliwa płynne na Węgrzech może być...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas