Orlen zarzuca Danielowi Obajtkowi i Michałowi Rogowi działanie na szkodę spółki. Chodzi m.in. o wydawanie pieniędzy spółki na cele prywatne w trakcie swoich rządów. Zarzuty dotyczą także zaniżania cen paliw i szwajcarskiej spółki z grupy Orlenu.

Czego dotyczą zarzuty?

Podczas posiedzenia obecny zarząd został upoważniony do złożenia roszczeń przeciwko Danielowi Obajtkowi. Zarzuty dotyczą ponoszenia przez Daniela Obajtka z majątku Orlenu wydatków na cele prywatne i niebędące związanymi z pełnioną przez niego funkcją.

To jednak nie wszystkie zarzuty. Kolejne dotyczą „nieprawidłowego prowadzenia i brak należytego nadzoru nad prowadzeniem polityki cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 r., polegające na bezzasadnym i sprzecznym z interesem Orlenu zaniżaniu cen hurtowych paliw”. Chodzi więc o tzw. zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi. Wreszcie lista zarzutów dotyczy braku właściwego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez Orlen spółce Orlen Trading Switzerland w ramach wewnątrzgrupowego finansowania, które zostały wykorzystane w sposób nienależyty, a Orlen miał zostać pozbawiony możliwości ich odzyskania.

– Postanowienie o dochodzeniu roszczeń dotyczy także szkód wyrządzonych zdarzeniami, które miały miejsce w latach obrotowych, za które Daniel Obajtek otrzymał absolutorium, o których wystąpieniu i skutkach wystąpienia walne zgromadzenie nie zostało należycie poinformowane przed podjęciem uchwał w sprawie absolutorium – napisano w treści uchwały. Decyzja o podobnej treści w tej sprawie została podjęta także w kwestii Michała Roga. Był on członkiem zarządu Orlenu ds. handlu i logistyki.