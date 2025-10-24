Aktualizacja: 24.10.2025 09:44 Publikacja: 24.10.2025 09:08
Rząd wywalczył w Radzie Europejskiej rewizję unijnej dyrektywy ETS2
Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski
W 2027 r. planowane jest rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z zakładów przemysłowych (EU ETS) na kolejne sektory: transport i budownictwo (ETS2). W czwartek 23 października kwestię planowanego wprowadzenia ETS2 omówili unijni przywódcy podczas szczytu w Brukseli. Polski rząd sprzeciwiał się dacie wejścia w życie tego mechanizmu, uważając, że wprowadzony on zostanie zbyt szybko, a ceny paliwa oraz gazu i węgla używanego do ogrzewania indywidualnego znacząco wzrosną.
Premier Donald Tusk poinformował, że we wnioskach z czwartkowego szczytu Rady Europejskiej udało się zawrzeć zapis o rewizji systemu ETS2. Jak sprecyzował, daje to możliwość zablokowania wejścia w życie tego systemu od 2027 r. Dodał, że prawie wszyscy unijni liderzy zgodzili się, że europejska polityka klimatyczna powinna być bardziej elastyczna i w większym stopniu brać odpowiedzialność za konkurencyjność europejskich gospodarek. Jak tłumaczył, zapis o rewizji oznacza możliwość zablokowania wejścia w życie ETS2 w 2027 r. – Będziemy mieli teraz czas, żeby wspólnie z innymi państwami członkowskimi dokonać rewizji tych pomysłów i projektów - dodał.
Szef rządu ocenił, że zapis o rewizji ETS2 otwiera drogę do krytycznej rozmowy o wszystkich aspektach dotyczących europejskiego Zielonego Ładu. Szef polskiego rządu dodał również, że razem z innymi krajami szukał możliwości rewizji proponowanego przez KE celu klimatycznego na 2040 r. (redukcji emisji CO2 o 90 proc. względem 1990 r.).
Słowa premiera znalazły swoje odzwierciedlenie w konkluzjach ze szczytu, gdzie czytamy, że Rada Europejska odnotowuje, że Komisja zamierza przyjąć środki, które mają ułatwić wejście w życie systemu ETS2 i „zwraca się do Komisji o przedstawienie zmienionych ram wdrożenia systemu ETS2, łącznie z wszystkimi odnośnymi aspektami”.
W kontekście celu redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r., Rada Europejska apeluje też do Komisji o dalsze tworzenie niezbędnych warunków umożliwiających wspieranie europejskiego przemysłu i europejskich obywateli w realizacji celu pośredniego ograniczenia emisji do 2040 r.
Ponadto Rada Europejska apeluje o wzmożenie starań, by zapewnić dostawy przystępnej cenowo i czystej energii oraz stworzyć – przed 2030 r. – prawdziwą unię energetyczną, także poprzez wykorzystanie nowej Grupy Zadaniowej ds. Unii Energetycznej. – Będzie to wymagało szerokiej elektryfikacji z wykorzystaniem wszystkich neutralnych emisyjnie i niskoemisyjnych rozwiązań oraz inwestycji w sieci energetyczne, magazynowanie energii i połączenia międzysystemowe na szczeblu krajowym i unijnym. W związku z negatywnym wpływem wysokich cen energii na globalną konkurencyjność europejskiego przemysłu, na autonomię strategiczną Unii i na europejskie gospodarstwa domowe, Rada Europejska apeluje do Komisji o przyspieszenie prac mających na celu obniżenie cen energii i wspieranie zrównoważonej produkcji energii w Unii – czytamy w konkluzjach Rady.
Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, który prowadził roboczo negocjacje dotyczące odroczenia daty wejścia w życie ETS2, mówi „Rzeczpospolitej”, jakie są następne kroki zapowiedziane przez Radę: – Rada Europejska wyznaczyła Komisji zadanie rewizji ETS2 ponad to, co Komisja zapowiedziała we wtorek 21 października (kontrola cen uprawnień do emisji – CO2 o czym niżej – red.) Komisja musi teraz zaproponować rewizję i następny ruch leży teraz po ich stronie – mówi.
Nasz rozmówca tłumaczy, że rewizja jest szeroka. – Obejmuje np. horyzont czasowy wejścia w życie, ale nie wyklucza też innych elementów. Ponadto rewizja oznacza udział w pracach Rady UE i Parlamentu UE, zatem wszystkie scenariusze są możliwe – mówi nam Bolesta.
Pytany, czy istnieje jeszcze możliwość zrezygnowania z ETS2, Bolesta tłumaczy, że jest to jeden z możliwych scenariuszy przy rewizji. – Trudno dzisiaj jednoznacznie przewidzieć, co zrobi Rada i Parlament w pracach nad rewizją – dodaje.
Niezależnie od losów ETS2 wiceminister wskazuje, że powinniśmy zrobić jak najwięcej, aby zniwelować negatywne skutki ETS2, niezależnie od tego, czy i kiedy ostatecznie system ten wejdzie w życie. – Musimy przyspieszyć z inwestycjami w termomodernizację i wymianę źródeł węglowych. To priorytet – mówi i tłumaczy, że mechanizm tzw. Społecznego Funduszu Klimatycznego to osobna regulacja i powinien zacząć działać przed wejściem w życie ETS2, aby zwiększyć wysiłki na rzecz ograniczenia wykorzystania paliw emisyjnych.
Unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Wopke Hoekstra, jeszcze przed szczytem UE zabrał głos w odpowiedzi na apel o rewizję ETS2 części krajów UE: „Rozumiem obawy dotyczące niepewności co do przyszłych poziomów cen i zmienności cen w systemie ETS2 i w dużej mierze je podzielam. Dlatego doceniam cel, do którego Państwo dążą, a więc zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych na czas uruchomienia systemu ETS2 (…) Chociaż ramy ETS2 zawierają już silne zabezpieczenia zapobiegające zbyt wysokim cenom i nagłym podwyżkom cen, Komisja oceniła, jak zapewnić dalszą stabilność i przewidywalność ram regulacyjnych na czas uruchomienia systemu ETS2” – pisał Hoekstra w liście do autorów apelu o zmiany w ETS2.
W odpowiedzi Komisja zaproponowała pakiet pięciu zmian. Po pierwsze zwiększenie stabilności i przewidywalności cen uprawnień do emisji CO2 poprzez wzmocnienie mechanizmu uwalniania uprawnień do emisji CO2, jeśli ceny rynkowe przekroczą 45 euro/t CO2. Mechanizm może być stosowany dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy, jeśli zostanie uruchomiony. Łącznie może to pozwolić na uwolnienie do 80 mln uprawnień na rynku każdego roku w latach 2027, 2028 i 2029. Większa podaż uprawnień miałaby za zadanie obniżyć ceny. Drugi element to zwiększenie płynności i długoterminowej przewidywalności poprzez utrzymanie w rezerwie wszystkich uprawnień do emisji, które nie zostaną uwolnione do końca 2030 r.
Trzeci element to wzmocnienie dodatkowej stabilności cen i przewidywalności poprzez wcześniejszą i płynniejszą interwencję w przypadku niższej płynności rynku. Czwarty element to przeznaczenie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na przygotowanie się do nowego systemu poprzez wcześniejsze uruchomienie aukcji w ramach ETS2 już w 2026 r., jeszcze przed wejściem w życie samego mechanizmu. Piąty element to zapewnienie mniejszym firmom uczestnictwa w aukcjach bez konieczności korzystania z instytucji kredytowych lub innych podmiotów finansowych.
Jak powiedział wiceminister Bolesta, konkluzje Rady Europejskiej dają Komisji mandat do możliwie szerszych zmian, aniżeli te wspominane wyżej.
ETS2 to rozszerzenie tzw. systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, który od 2027 r. miałby objąć także gospodarstwa domowe, transport drogowy oraz mniejszy przemysł. Przedsiębiorstwa sprzedające paliwa kopalne tym sektorom będą musiały nabywać uprawnienia do emisji. A to przełoży się na wzrost kosztów ogrzewania np. domów jednorodzinnych i cen paliw.
Według wyliczeń ekspertów banku ING BSK z początku tego roku, zakup uprawnienia do emisji tony CO2 za ok. 45 euro przełoży się na wzrost ceny litra benzyny o 46 gr, a oleju napędowego o 54 gr. Koszty ogrzewania domów węglem mogą wzrosnąć o 44 zł za MWh, a samego węgla – nawet o 400 zł za tonę.
