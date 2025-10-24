Pytany, czy istnieje jeszcze możliwość zrezygnowania z ETS2, Bolesta tłumaczy, że jest to jeden z możliwych scenariuszy przy rewizji. – Trudno dzisiaj jednoznacznie przewidzieć, co zrobi Rada i Parlament w pracach nad rewizją – dodaje.

Niezależnie od losów ETS2 wiceminister wskazuje, że powinniśmy zrobić jak najwięcej, aby zniwelować negatywne skutki ETS2, niezależnie od tego, czy i kiedy ostatecznie system ten wejdzie w życie. – Musimy przyspieszyć z inwestycjami w termomodernizację i wymianę źródeł węglowych. To priorytet – mówi i tłumaczy, że mechanizm tzw. Społecznego Funduszu Klimatycznego to osobna regulacja i powinien zacząć działać przed wejściem w życie ETS2, aby zwiększyć wysiłki na rzecz ograniczenia wykorzystania paliw emisyjnych.

Jakie zmiany w ETS2 może zaproponować Komisja Europejska?

Unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Wopke Hoekstra, jeszcze przed szczytem UE zabrał głos w odpowiedzi na apel o rewizję ETS2 części krajów UE: „Rozumiem obawy dotyczące niepewności co do przyszłych poziomów cen i zmienności cen w systemie ETS2 i w dużej mierze je podzielam. Dlatego doceniam cel, do którego Państwo dążą, a więc zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych na czas uruchomienia systemu ETS2 (…) Chociaż ramy ETS2 zawierają już silne zabezpieczenia zapobiegające zbyt wysokim cenom i nagłym podwyżkom cen, Komisja oceniła, jak zapewnić dalszą stabilność i przewidywalność ram regulacyjnych na czas uruchomienia systemu ETS2” – pisał Hoekstra w liście do autorów apelu o zmiany w ETS2.

W odpowiedzi Komisja zaproponowała pakiet pięciu zmian. Po pierwsze zwiększenie stabilności i przewidywalności cen uprawnień do emisji CO2 poprzez wzmocnienie mechanizmu uwalniania uprawnień do emisji CO2, jeśli ceny rynkowe przekroczą 45 euro/t CO2. Mechanizm może być stosowany dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy, jeśli zostanie uruchomiony. Łącznie może to pozwolić na uwolnienie do 80 mln uprawnień na rynku każdego roku w latach 2027, 2028 i 2029. Większa podaż uprawnień miałaby za zadanie obniżyć ceny. Drugi element to zwiększenie płynności i długoterminowej przewidywalności poprzez utrzymanie w rezerwie wszystkich uprawnień do emisji, które nie zostaną uwolnione do końca 2030 r.

Trzeci element to wzmocnienie dodatkowej stabilności cen i przewidywalności poprzez wcześniejszą i płynniejszą interwencję w przypadku niższej płynności rynku. Czwarty element to przeznaczenie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na przygotowanie się do nowego systemu poprzez wcześniejsze uruchomienie aukcji w ramach ETS2 już w 2026 r., jeszcze przed wejściem w życie samego mechanizmu. Piąty element to zapewnienie mniejszym firmom uczestnictwa w aukcjach bez konieczności korzystania z instytucji kredytowych lub innych podmiotów finansowych.

Jak powiedział wiceminister Bolesta, konkluzje Rady Europejskiej dają Komisji mandat do możliwie szerszych zmian, aniżeli te wspominane wyżej.