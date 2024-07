Ogrzewanie domu bimbrem. Będzie można samodzielnie pędzić paliwo do ogrzewania

Jednak droga do tej samodzielności energetycznej nie jest taka prosta. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego dostarczyć by trzeba ok. 50-60 kg paliwa miesięcznie. Wytworzenie takiej ilości bimbru wymaga dużej ilości surowców, które nie są dostępne za darmo i muszą także gdzieś wyrosnąć.

Urządzenie wielkości pralki do zamontowania w piwnicy

Naukowcy oceniają, że docelowe urządzenie będzie wielkości pralki lub dwóch i spokojnie da się zamontować w piwnicy czy przydomowej kotłowni. Dybiński w rozmowie podkreślał, że ważne jest, by można było to urządzenie również „spokojnie do piwnicy wnieść”. Od projektantów wymaga to dodatkowych nakładów pracy nad optymalizacją wagową, gdyż ogniwa MCeFC są zazwyczaj ciężkie.

Dodatkowym warunkiem, jakie inżynierowie stawiają przyszłej komercyjnej wersji urządzenia, jest łatwość obsługi i serwisowania. Chcą, by ich ogniwo nie musiało być serwisowane częściej niż co kilka lat, a jedynymi wymaganiami bieżącej obsługi było dostarczanie wody i paliwa. Proces obsługi ma jednak być, zdaniem inżynierów, prostszy niż w przypadku paneli słonecznych czy pomp ciepła.

Modułowa konstrukcja dla różnych zastosowań

Podstawowa jednostka ogniwa MCeFC, nad którym, ze wsparciem NCBR, pracuje zespół z PW, ma mieć moc raptem 500 W. W teorii zaspokoi to potrzeby domu jednorodzinnego, jednak wymagać będzie dodatkowo zainstalowania niedużego magazynu energii, w którym można byłoby magazynować nadwyżki w celu wykorzystania ich w czasie większego zapotrzebowania (np. gdy trzeba włączyć piekarnik czy klimatyzację).

Urządzenie ma mieć modułową konstrukcję umożliwiającą zasilanie obiektów o większych potrzebach. Łączenie jednostek tak, by miały większą moc pozwoli na zasilanie bloku mieszkalnego czy całego osiedla.

- Natomiast spokojnie będzie można przeskalować ogniwo MCeFC na potrzeby domów wielorodzinnych, a nawet bloków należących do spółdzielni mieszkaniowych. Można ze sobą połączyć kilka, a nawet kilkanaście jednostek o mocy 500 W, aby łącznie miały większą moc, choć zasada działania pozostanie taka sama – twierdzi Dybiński.