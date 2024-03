Zaległości w Czystym Powietrzu uregulowane? Jest deklaracja minister klimatu

Deklaracja złożona na platformie „X” ze strony minister jest realizacją zapowiedzi resortu, że do końca przedświątecznego tygodnia wszystkie zaległości w programie zostaną wypłacone.

Jak informowało MKiŚ w ub. tygodni redakcję „Rzeczpospolitej” zaległości w wypłatach przyznanych już dotacji wynosiły na początku tego roku nawet kilkaset milionów złotych. Miało to być efektem – jak sugerował resort – błędami poprzedniego rządu, który nie zabezpieczył dalszego finansowania programu „Czyste Powietrze”. wota niewypłaconych środków w ramach wniosków o płatność beneficjentów programu „Czyste Powietrze” (PPCP), których termin wypłaty został przekroczony zgodnie z zasadami Programu, wynosił wówczas ok. 260 mln zł. – Kolejna transza środków do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wysyłana w przyszłym tygodniu. – To pozwoli uregulować te zaległości – informowało ministerstwo w odpowiedzi na nasze pytania 18 marca br. Program będzie potrzebował w tym roku miliardów na pokrycie dotacji do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

– Zgodnie z szacunkami wypłaty dla beneficjentów tego programu w 2024 r. osiągną ok. 5,6 mld zł. NFOŚiGW wnioskuje o finansowanie PPCP w bieżącym roku ze środków KPO w wysokości ponad 4,2 mld zł i FEnIKS (unijny program operacyjny) w wysokości ok. 1,4 mld zł – informuje resort. Najwięcej uwag i pytań dotyczyło środków z KPO, które wydać trzeba do 2026 r. i istniała obawa, że Polska nie zdąży wydać wszystkich środków na ten program. Resort ucina jednak te obawy i podkreśla i podległy mu NFOŚiGW planuje pełne wykorzystanie 13,9 mld zł alokacji KPO na finansowanie PPCP do połowy 2026 r.