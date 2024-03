Jest wstęp do aktualizacji strategii energetycznej. Polska przesłała szkic do Brukseli

Z kolei już w kraju wiceminister tego samego resortu, Miłosz Motyka przyznał, że w UE tylko Polska i Austria ostatecznie nie przedstawiły Komisji Europejskiej finalnych Krajowych Planów na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). - Jesteśmy na bardzo wysokim etapie zaawansowania, jeśli chodzi o prace nad aktualizacją KPEiK. Przedstawiony zostanie KE do czerwca br. i przechodzimy do aktualizacji z Polityki Energetycznej Państwa (PEP). Wierzę, że wreszcie te programy będą spójne - zaznaczył Motyka. Stwierdził, że ten rok to nie tylko aktualizacje PEP i KPEiK, ale też Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). "Do czerwca KPEiK, do końca roku PEP i PPEJ.

Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu to dokument wyznaczający sposób dojścia do redukcji emisji Co2. Pełni on rolę także wstępu do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.