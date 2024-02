Obligo giełdowe prędko nie wróci

Zmiany nieprędko

Kiedy rząd powróci do pomysłu przywrócenia obliga? Nieprędko. Jak wskazuje resort klimatu i środowiska w odpowiedzi na nasze pytania, powrót obliga oceniany jest przede wszystkim przez pryzmat cen energii dla gospodarstw domowych i rosnących wydatków dla przedsiębiorstw wynikających z kosztów zabezpieczenia zawieranych transakcji. – W tym kontekście szczególnie istotna jest analiza takich rozwiązań jak przywrócenie obliga giełdowego, w tym pod kątem określenia zakresu podmiotów, które byłyby objęte takim obowiązkiem, oraz w jakim zakresie ten obowiązek zostałby przywrócony (np. wolumen), mając na uwadze ochronę praw nabytych podmiotów i równoczesne poszanowanie swobody zawierania umów – podkreśla resort, nie podając jednak żadnych dat, kiedy takie rozwiązania mogą być wprowadzone.

Firmy czekają

Tych rozwiązań wyczekują zainteresowane spółki, które – jak Tauron – mają największą bazę klientów w Polsce, a moce ich elektrowni nie pozwalają pokryć w pełni swoich potrzeb. – W naszej opinii przywrócenie obliga będzie korzystne dla funkcjonowania rynku energii. Przede wszystkim przyczyni się do zapewnienia transparentności działania rynku oraz kreowania prawidłowych sygnałów cenowych dostępnych dla wszystkich jego uczestników. Będzie to miało pozytywny wpływ na działanie mechanizmów konkurencji – informuje Tauron. Podobnego zdania jest Energa, która podkreśla, że przywrócenie obliga mogłoby korzystnie wpłynąć na płynność giełdy energii, zwiększając sprzedawany na niej wolumen. – To z kolei wiązałoby się z wyższą konkurencyjnością ofert składanych poprzez giełdę, wpływając pośrednio na niższe ceny w handlu hurtowym – dodaje Energa.

Na drugim biegunie jest PGE, które dzięki nadwyżkom wyprodukowanej energii po zniesieniu obliga może oferować swoją energię np. na własnej Platformie Deklaracji Energii (PDE).