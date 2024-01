Nowy pełnomocnik rządu odpowiedzialny za infrastrukturę energetyczny będzie na dniach

– Jest oczywiste, że energetyka jądrowa w Polsce jest właściwie bezalternatywna, Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to my specjalnie nie mamy wyboru, jeżeli chcemy efektywnie odchodzić od węgla, od brudnej energii, to wiadomo, że same odnawialne źródła energii nam nie wystarczą – powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk, pytany przez „Rzeczpospolitą” o wolę kontynuacji projektu. Podkreślił, że on sam jest za rozwojem tej technologii „niezależnie od różnych głosów” w jego rządzie. „Często mówi się o przyszłości energetyki wodorowej, ale nie możemy bazować na tego typu wizjach wyłącznie, bo one prawdopodobnie będą odleglejsze w czasie, niż te sprawdzone, dla niektórych kontrowersyjne, dla mnie nie, metody wytwarzania energii jak energetyka jądrowa” – mówił Tusk.

Szef rządu wskazał jednak na konieczność ponownego przeanalizowania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu w gminie Choczewo. „Jeszcze przez chwilę będzie trwała gorąca dyskusja, ja to rozumiem, bo jestem stamtąd, czy lokalizacja jest najszczęśliwsza. Tu głos muszą mieć wyłącznie fachowcy. Jeśli okaże się, że nie ma innej możliwości, że to jest optymalna lokalizacja – mówię tutaj o północnych Kaszubach, okolicach Choczewa – to będziemy kontynuowali tę inwestycję – zadeklarował Tusk.

Wskazał, że wykonywany jest szybki audyt. „Sprawdzamy, czy ta lokalizacja jest optymalna. Oczywiście musimy wyjaśnić ten skandal z udziałem ABW i Orlenu, jeśli chodzi o SMR, tzw. małe reaktory, czekamy na informacje od pani minister (Pauliny Hennig-Kloski, szefowej MKiŚ – red.) – zakończył.