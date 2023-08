Gazu i węgla nam wystarczy. Niewiadomą jest cena energii

Ceny węgla i gazu na rynkach światowych wróciły do tych sprzed wojny w Ukrainie, co pozwoliło Polsce zabezpieczyć się pod kątem dostaw tych krytycznych surowców na kolejny sezon grzewczy. Węgla mamy wręcz za dużo, co widać po zapasach przy elektrowniach, które rok do roku są dwa razy większe. To efekt także spadku zapotrzebowania na ten surowiec elektrowni i dużego importu surowca od początku roku, który ciąży nie tylko elektrowniom, ale i gminom. Magazyny gazu są wypełnione w 94 proc. przed końcem wakacji, co pozwala spać spokojnie. Wątpliwości budzi mrożenie cen prądu, gazu i ciepła na 2024 r. Rząd nadal nie podjął decyzji, czy warte kilkadziesiąt miliardów złotych pakiety osłonowe będą wydłużone.

Reklama

Bez presji na kopalnie

To, że węgla jest sporo, widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zapasy węgla kamiennego przy elektrowniach na 30 czerwca 2023 r. wyniosły 4,68 mln ton. Zapasy w analogicznym okresie 2022 r. sięgały 2,16 mln ton.

Czytaj więcej Gaz Gaz gwałtownie potaniał Tak jak przewidywali analitycy, nagły skok cen gazu z początku tygodnia potrwał bardzo krótko. Dziś paliwo na londyńskiej giełdzie potaniało o tyle, o ile podrożało w poniedziałek, czyli 18 proc. Kosztuje poniżej 400 dol. za 1000 metrów sześc.

art38991371Z kolei stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 3,27 mln ton, w porównaniu ze stanem zapasów na koniec czerwca 2022 r. był wyższy o 1,80 mln ton. Nie ma więc także presji na kopalnie, aby te wydobyły więcej węgla. Jak informuje nas Bogdanka, plan produkcji na ten rok wynosi ok. 7 mln ton węgla handlowego. W 2022 r. było to 8,4 mln ton. – Obecnie nie mamy jakichkolwiek sygnałów ze strony elektrowni z GK Enea (główny odbiorca) i pozostałych odbiorców, które wskazywałyby na potrzebę korekt naszego planu – mówi Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes ds. handlu i inwestycji w LW Bogdanka.