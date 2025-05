Monopol na rynku prądu maleje

Patrząc na udział innych spółek giełdowych ZE PAK zwiększał swój udział w rynku z 1,2 do 1,5 proc. Spadek zanotowały francuska Veolia z 1,2 do 1,1 proc., Polenergia z 1 proc. do 0,9 proc. i czeski CEZ z 0,9 do 0,7 proc.

Na drugim biegunie są inni, pozostali producenci energii. Ich udział wzrósł w 2024 r. do 31,2 proc. wobec 26,8 proc. rok wcześniej. Wskaźnik udziału rynkowego trzech największych podmiotów, mierzony energią wprowadzoną do sieci w 2024 r. utrzymywał tendencję spadkową i wyniósł 58,2 proc., co oznacza zniżkę o 3,2 pkt proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Na rynku gazu ziemnego nadal zdecydowanie dominującą rolę pełni Grupa Orlen. Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych wyniosła 193,6 TWh, do Grupy Orlenu zaś 164 TWh. Pozostałe udziały to alternatywni sprzedawcy. Udział podmiotów z Grupy Orlenu w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł 85 proc.