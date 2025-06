Dlaczego przeprowadzenie aukcji w 2025 roku jest ważne

Czas jednak nagli. Jeszcze do niedawna istniało ryzyko, że aukcja się nie odbędzie, bo mogło zabraknąć projektów. Ostatnie deklaracje spółek rozwiewają jednak te obawy. Najbardziej zaawansowany projekt ma Polenergia razem z norweskim Equinorem, która jako pierwsza ma ważną decyzję środowiskową dla projektu Bałtyk I o mocy do 1560 MW. Decyzja, której posiadanie jest niezbędne, aby do aukcji przystąpić, uprawomocniła się pod koniec kwietnia.

Polenergia jako pierwsza poinformowała, że weźmie udział w grudniowej aukcji. W sytuacji, w której zdecydowano już, że to morskie farmy wiatrowe będą ważnym elementem polskiego miksu energetycznego, brak aukcji groziłby wyhamowaniem całego procesu inwestycyjnego. Przypomnijmy, że do 2030 r. powstanie ok. 5,9 GW mocy w wietrze na lądzie, a jak wynika z warunków przyłączeniowych i umów przyłączeniowych do sieci przesyłowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, łączna moc tej gałęzi polskiej energetyki może wzrosnąć do ponad 17 GW w ciągu najbliższych 15 lat.

O tym, jak ważne jest przeprowadzenie aukcji w tym roku, mówi „Rzeczpospolitej” Dominika Kulczyk, która poprzez fundusz Mansa Investments posiada 43 proc. udziałów w Polenergii. Jej zdaniem bez rozstrzygniętej aukcji w 2025 r. trudno będzie znacząco zwiększyć udział polskich wykonawców w projektach offshore z uwagi na ewentualną kumulację zamówień w latach 2026 i 2027.

– Aby móc osiągnąć poziom udziału polskich firm w łańcuchu dostaw bliski 50 proc., potrzebna jest aukcja w 2025 r. – mówi „Rz” Dominika Kulczyk. Dodaje, że w interesie państwa polskiego, rodzimych przedsiębiorstw, jak i prywatnych inwestorów jest udana aukcja pod koniec tego roku. – Dla Polski oznacza to zwiększenie szans na jak najszybsze zasypanie luki energetycznej i realne postępy w transformacji energetycznej – ocenia Kulczyk. Dla krajowych firm wykonawczych to z kolei możliwość rozłożenia zamówień pomiędzy aukcjami w latach 2025 i 2027 i okazja do zwiększenia stopnia polonizacji offshore’u.