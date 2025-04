Dla porównania zestawmy te dane z liczbą gospodarstw domowych, a tych wedle danym GUS jest ok. 12,5 mln. Nie dziwi więc fakt, że spółki nie chcą chwalić się takimi danymi. Pamiętać należy, że oferta dynamiczna nie jest rozwiązaniem dla każdego klienta. „Korzystanie z taryfy dynamicznej, aby przyniosło korzyści, wymaga dostosowania zużycia energii do jej cen w danej godzinie dnia. Oferta dynamiczna nie jest więc wiodącą ofertą wśród ofert Energi Obrotu” – wyjaśnia Energa.

Nie wszyscy dostawcy oferują rzeczywiste ceny w rozliczeniu. PGE dla przykładu, kiedy występują ceny ujemne, oferuje rozliczenie wynoszące 0 zł za KWh, a nie rynkową, ujemną cenę. Podobnie jest w Tauronie, gdzie najniższa, możliwa do osiągniecia to 0,005 zł/kWh. Enea i Energa oferują ceny ujemne w pełnym zakresie, jak jest to na giełdzie. – "Optymalne dla klienta korzystanie z oferty z ceną dynamiczną wymaga od niego zaangażowania w monitorowanie cen energii i sterowanie poborem energii w poszczególnych godzinach doby, w zależności od struktury cen na Rynku Dnia Następnego. Stąd też rozumiemy niewielkie zainteresowanie taryfą dynamiczną" – dodaje Enea.

Robert Rutowicz, wiceprezes Polenergii Sprzedaż, przypomina, że taryfa dynamiczna jest kierowana do świadomych konsumentów, którzy posiadają elastyczne możliwości dostosowania czasu używania energii do dynamicznie zmieniających się cen na rynkach hurtowych. Różnice w cenach w ciągu doby wynoszą nawet do dwóch tysięcy zł za MWh.

Wśród gospodarstw domowych umowy z cenami dynamicznymi to oferta, która wciąż czeka na większe zainteresowanie. – Aktualnie niewielu konsumentów w skali całego rynku korzysta z cen dynamicznych ze względu na ryzyko i niewielką możliwość regulacji poboru energii. W innej sytuacji są prosumenci w gospodarstwach domowych posiadający magazyn energii. To jest grupa, która ma największe możliwości „grania na cenach energii” – wyjaśnia.