Dominika Kulczyk, współwłaścicielka i przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii, skomentowała osiągnięcie tego etapu. – To jest kolejny krok na drodze dalszego, dynamicznego rozwoju Polenergii – mówi.

Jak komentuje prezes Polenergii, Adam Purwin, to najważniejszy dzień w historii spółki. – Podjęliśmy decyzje inwestycyjne dla największej prywatnej inwestycji energetycznej w Polsce. Uruchamiamy projekt wart ok. 27 mld zł, który wynosi nas do roli jednego z kluczowych graczy w tej części Europy w energetyce odnawialnej, mającego wymierny wpływ na kształtowanie przyszłego miksu energetycznego Polski – dodaje prezes.

Poza projektami Bałtyk 2 i Bałtyk 3, firma rusza także z pracami nad kolejnym projektem – Bałtyk 1. Aby ten projekt jednak mógł zostać zrealizowany Purwin wskazuje, że aukcja dla morskich farm wiatrowych drugiej fazy powinna odbyć się jeszcze w tym roku.

Polenergia i Equinor podjęły decyzję, ale jeszcze nie ma zamknięcia finansowania

Wcześniej ten kluczowy etap inwestycji osiągnęły inne projekty morskich farm wiatrowych: projekt Baltic Power o mocy 1,2 GW (Orlenu i Northland Power) oraz Baltica 2 o mocy 1,5 GW (PGE i Orsted). – Budowane przez nas morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3 to jedne z największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski. Ich realizacja przyczyni się do umocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju oraz stworzenia miejsc pracy w nowym, perspektywicznym sektorze, a zielona, odnawialna energia z Bałtyku wzmocni konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce. Budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 będzie finansowana w formule project finance. Więcej informacji zostanie przekazanych po zamknięciu finansowania.