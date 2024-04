Elektryfikacja znacząco zwiększy zużycie prądu

Co prawda jego autorzy zgadzają się z tezą, że OZE zapewniają tańszą energię elektryczną w porównaniu z paliwami kopalnymi, ponieważ nie wymagają zewnętrznych źródeł paliwa oraz nie ponoszą kosztów emisji CO2. – Jednak w okresach nadpodaży ceny mogą osiągać wartości ujemne będące wyrazem konieczności utrzymywania regulacyjności oraz niedostatecznych zdolności magazynowych i eksportowych – czytamy w raporcie.

Mimo licznych wyzwań technicznych związanych z włączeniem do systemu odnawialnych źródeł zależnych od pogody model autorów przewiduje, że dostawy energii w Polsce prawdopodobnie będą ewoluować w kierunku miksu zdominowanego przez OZE. Z modelowanego scenariusza wynika, że udział OZE w produkcji prądu ogółem może osiągnąć 59 proc. do 2040 r., a redukcja emisji do 2040 r. (w porównaniu z 2005 r.) może wynieść 83 proc.

Będzie to miało swoje bezpośrednie następstwa dla zużycia węgla w energetyce. Zgodnie z szacunkami analityków aż o 88 proc. planowany jest spadek zużycia węgla kamiennego i brunatnego w stosunku do poziomu z 2022 r. Około 12 GW mocy węglowych ma zostać wycofanych do 2030 r., a kolejne ok. 9 GW do 2040 r. Ma to pozwolić na 65-proc. spadek emisji CO2 z produkcji energii w stosunku do poziomu z 2021 r. Dla porównania emisja CO2 w Polsce w 2023 r. spadła o 21 proc. w porównaniu z 2015 r. Wycofywane moce na węglu poza OZE będą też zastępowane elektrowniami gazowymi. Moc tych obiektów ma wynieść 7,5 GW, które mają powstać do 2030 r.