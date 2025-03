Spada liczba kopciuchów. Polacy wybierają gaz, który może okazać się pułapką

Coraz mniej kopciuchów w Polsce

CEEB publikuje także stricte strukturę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Te dane są z kolei datowane na 10 marca 2025 r. Z tego zestawienia wynika, że pieców wyłącznie na paliwa stałe jest blisko 4,4 mln co stanowi 56 proc. złożonych deklaracji. Dowiadujemy, że najwięcej jest kotłów pozaklasowych, a więc tzw. kopciuchów. Ta liczba wynosi 1,34 mln. Stanowi to 22,2 proc. złożonych deklaracji. To znaczący postęp bo jeszcze pod koniec 2023 r. wedle CEEB, kopciuchów było ponad 2 mln. Najnowocześniejszych kotłów automatycznych klasy 5 lub o standardzie ekoprojektu było blisko 0,420 mln (7 proc.). Pozostałe urządzenia w zestawieniu to piece niższej klasy lub mix różnych źródeł.

Z kolei budynków na źródeł niskoemisyjne jest w Polsce 1,6 mln co stanowi 26,6 proc. ogólnej liczby przedstawionych deklaracji. Ogrzewających się gazem jest 1,26 mln (20,8 proc.), a wykorzystujących pompy ciepła 0,183 mln (3 proc.). Pozostałe rozwiązania to ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, sieć ciepłownicza.

Są także budynki, gdzie zainstalowano oba systemy na paliwa stałe jak i paliwa niskoemisyjne. Budynków z takimi hybrydowymi rozwiązaniami jest 0,617 mln (10,2 proc. ogółu złożonych deklaracji). CEEB informuje, że do weryfikacji jest jeszcze ok. 0,428 mln deklaracji (7 proc.).

Nowy podatek na horyzoncie. Rząd chce jego opóźnienia

Ogrzewanie paliwem gazowym stało się w ostatnich latach najbardziej popularną formą rezygnacji z paliwa węglowego wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak od 2027 r. może ich czekać znaczący wzrost ceny gazu ziemnego, znacznie bardziej dotkliwszy niż obecne wahania cen tego paliwa na giełdach wynikający m.in. z niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Chodzi o rozciągnięcie systemu handlu uprawieniami do emisji CO2 dla budynki i transport. Taka opłata może być doliczana do podatku za gaz. Forma takiej opłaty nie została jeszcze przez polski rząd określona bo zmiany dotyczące ETS2 w ramach unijnej dyrektywy nie zostały jeszcze przyjęte i nie wiadomo kiedy to się stanie. Polskie resorty – Klimatu i Środowiska oraz Funduszy i Polityki Regionalnej – zabiegają, aby ETS2 wszedł w życie trzy lata później. Podczas styczniowego przemówienia w Parlamencie Europejskim premier Donald Tusk powiedział, że ludzie nie chcą, by Europa stała się miejscem, gdzie energia jest najdroższa, więc potrzebna jest głęboka, krytyczna i odważna refleksja na temat konsekwencji wprowadzenia, w tak szybkim tempie, systemu ETS2.