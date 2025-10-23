Dyskusję o odroczeniu wejścia w życie tzw. podatku od ogrzewania postawił na Radzie Europejskiej polski rząd.

– Jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w kwestii ETS2 – powiedział dziennikarzom w czwartek w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do zmian w systemie ETS 2.

– Trzeba różne rzeczy naprawiać, które poprzednicy zawalili lub nie potrafili rozbroić. ETS2 miała wejść w życie już w 2027 r. W efekcie spowodowałoby to, że gospodarstwa domowe i użytkownicy samochodów musieliby płacić więcej. Kiedy mówię, że jestem bardziej zadowolony niż zmęczony, to dlatego, że udało się wpisać dla nas kluczowe słowo „rewizja”, czyli zmiany w tym projekcie, co oznacza możliwość – jeszcze nie gwarancję – przełożenia (daty wejścia w życie) – zapowiedział Tusk.

Jego zdaniem jest teraz czas, żeby dokonać rewizji tych projektów unijnych dyrektyw. – Jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii – zmiany sposobu myślenia i Polska ma w tym bardzo duży udział – stwierdził premier. – Kamień z serca – podkreślił szef rządu.

Zgodnie z wciąż obowiązującym harmonogramem system handlu emisjami ETS2, rozszerzający obecny EU ETS m.in. o emisje w transporcie i budynkach, zacznie obowiązywać od 2027, z możliwością przesunięcia na 2028.