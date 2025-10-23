Reklama

Premier Donald Tusk zapowiada w Brukseli rewizję ETS2

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Warszawie udało się wynegocjować rewizję ETS2. Szef polskiego rządu nie wskazał jednak, jak mogłaby ona wyglądać.

Publikacja: 23.10.2025 21:02

Konferencja prasowa w Brukseli, 23 bm. premiera RP Donalda Tuska (C) po zakończeniu posiedzenia Rady

Konferencja prasowa w Brukseli, 23 bm. premiera RP Donalda Tuska (C) po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej.

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Bartłomiej Sawicki

Dyskusję o odroczeniu wejścia w życie tzw. podatku od ogrzewania postawił na Radzie Europejskiej polski rząd.

– Jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w kwestii ETS2 – powiedział dziennikarzom w czwartek w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do zmian w systemie ETS 2.

Donald Tusk zapowiada rewizję ETS2

– Trzeba różne rzeczy naprawiać, które poprzednicy zawalili lub nie potrafili rozbroić. ETS2 miała wejść w życie już w 2027 r. W efekcie spowodowałoby to, że gospodarstwa domowe i użytkownicy samochodów musieliby płacić więcej. Kiedy mówię, że jestem bardziej zadowolony niż zmęczony, to dlatego, że udało się wpisać dla nas kluczowe słowo „rewizja”, czyli zmiany w tym projekcie, co oznacza możliwość – jeszcze nie gwarancję – przełożenia (daty wejścia w życie) – zapowiedział Tusk.

Jego zdaniem jest teraz czas, żeby dokonać rewizji tych projektów unijnych dyrektyw. – Jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii – zmiany sposobu myślenia i Polska ma w tym bardzo duży udział – stwierdził premier. – Kamień z serca – podkreślił szef rządu.

Wyższe opłaty za emisję CO2 

Zgodnie z wciąż obowiązującym harmonogramem system handlu emisjami ETS2, rozszerzający obecny EU ETS m.in. o emisje w transporcie i budynkach, zacznie obowiązywać od 2027, z możliwością przesunięcia na 2028.

Według obliczeń analityków ING BSK z początku roku cena uprawnień na poziomie 200 zł za tonę CO2 (tj. 45 euro) oznacza dodatkowy koszt w wysokości 46 gr za jeden litr E95, 54 gr za litr ON, 90 zł za MWh gazu (obecna taryfa dla odbiorców indywidualnych to 239 zł) oraz około 400 zł za tonę węgla.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk ETS2

Dyskusję o odroczeniu wejścia w życie tzw. podatku od ogrzewania postawił na Radzie Europejskiej polski rząd.

– Jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w kwestii ETS2 – powiedział dziennikarzom w czwartek w Brukseli Donald Tusk, odnosząc się do zmian w systemie ETS 2.

