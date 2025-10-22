To stanowisko rząd podtrzymuje. „Cel klimatyczny zaproponowany przez KE jest nierealistyczny i nieakceptowalny” – napisał kilka tygodni temu na portalu „X” rzecznik rządu Adam Szłapka.

Jeszcze mocniej i dosadniej wypowiedział się w tym samym czasie wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Propozycja Komisji Europejskiej wskazująca nowy cel redukcji emisji CO2 do 2040 roku aż o 90 proc. jest, zdaniem PSL, absurdalna. Europa musi stawiać na obronność, odbudowę przemysłu i konkurencyjność, nie tracić czasu na wyznaczanie nierealnych wskaźników” – napisał wicepremier na portalu „X”.

W marcu tego roku zaś Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych przypomniał na jednej z konferencji prasowych, że w Europie odpowiadamy za 6 proc. światowych emisji CO2. – Niezależnie jednak, cokolwiek byśmy robili, to w porównaniu z emisjami Chin i UE nasze wysiłki muszą iść w parze z wysiłkami gdzie indziej – wskazywał.

Nowy cel klimatyczny to dla Polski spadek PKB

Ośrodek KOBiZE, w swoim stanowisku przekazanym Komisji Europejskiej w ramach konsultacji dotyczących nowelizacji Europejskiego Prawa o Klimacie (ang. European Climate Law, ECL), opowiada się za pragmatycznym i elastycznym podejściem do polityki klimatycznej UE. KOBiZE zwraca uwagę, że realizacja 90 proc. redukcji emisji netto do 2040 r. (w porównaniu z 1990 r.), czyli w tak krótkim czasie jest silnie uzależniona od technologii wciąż znajdujących się na etapie przedkomercyjnym, takich jak syntetyczne paliwa (e-fuels) czy wychwytywanie i składowanie CO₂ z powietrza. Według KOBiZE niepewność kosztów i harmonogramów wdrożenia tych technologii może doprowadzić do sytuacji, w której osiągnięcie celu okaże się nierealne. Z analizy ośrodka wynika, że przy zastosowaniu obecnie dostępnych technologii możliwe jest osiągnięcie redukcji emisji na poziomie ok. 80 proc. do 2040 r., przy zachowaniu racjonalnych kosztów transformacji. W scenariuszach bardziej ambitnych (jak osiągnięcie 90 proc.), które przeanalizowało KOBiZE ceny uprawnień do emisji w systemie EU ETS mogłyby wzrosnąć do 2040 r. do poziomu 590-740 euro, wobec ok. 312 euro w scenariuszu bazowym Fit55+. W rezultacie produkt krajowy brutto (PKB) według symulacji KOBiZE w UE w 2040 r. byłby o 0,9-1,1 proc. niższy niż w scenariuszu Fit55+, przy czym straty regionalne byłyby bardziej zróżnicowane. W Polsce spadek PKB sięgałby nawet 1,9 proc. w południowej Europie – do 3,5 proc., a spadek konsumpcji w tych regionach mógłby wynieść 4-5 proc. (wobec 1-1,5 proc. średnio w UE).

Jak mówił pod koniec sierpnia wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, jest już 20 państw członkowskich, których emisje CO2 w I kwartale 2025 r. były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. – To jeden z czynników pokazujących, dlaczego dyskusja o celu emisyjnym do 2040 r. jest tak trudna – wskazał Bolesta, pokazując, że ostatnia propozycja Komisji Europejskiej dot. ograniczenia emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. będzie ekstremalnie trudna do realizacji lub wręcz niemożliwa – dodawał.