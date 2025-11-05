Polska jednak domagała się co najmniej 3-letniego odłożenia w czasie tego systemu lub najlepiej jego likwidacji ze względu na zbyt wysokie koszty dla obywateli.

Nowa polityka klimatyczna UE. ETS 2 później

Unijni ministrowie środowiska państw UE zdecydowali w głosowaniu o odroczeniu o rok wejścia w życie rozszerzonego systemu ETS2. Miał on objąć już nie tylko dużą energetykę i przemysł, ale również branżę transportową i budynki. Terminem wejścia w życie ma być 2028 r. O złagodzenie systemu zabiegała m.in. Polska.

Głosowanie ministrów nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny kształt przepisów zmienionego prawa klimatycznego UE zostanie przyjęty po negocjacjach Rady UE reprezentującej państwa członkowskie i Parlamentu Europejskiego.