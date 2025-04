Słowa premiera mogą jednak nieco zmodyfikować działania gigantów energetycznych. Najbardziej boleśnie słowa Donalda Tuska mogą dotknąć akcjonariuszy Taurona i jednocześnie podważyć grudniowe zapowiedzi zarządu tej spółki. Podczas prezentacji strategii do 2035 r. Tauron zapowiadał, że od 2029 r. poziom dywidendy wyniesie 50 groszy. W świetle ostatnich wskazówek premiera, te deklaracje stoją pod dużym znakiem zapytania.

Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium, w komentarzu dla nas przewrotnie skomentował, że warto w takiej sytuacji odwrócić pytanie. – Po co w ogóle inni akcjonariusze mają być w takiej spółce? Jeśli Skarb Państwa chce mieć 100-proc. kontrolę nad spółkami z udziałem SP, to niech po prostu skupi 100 proc. akcji z GPW. Im więcej stwierdzeń, że nie są to spółki do generowania zysku, tym będą tańsze – mówił.

Ceny prądu i inwestycje

Nie jest tajemnicą, że spółki energetyczne, zwłaszcza jeśli chodzi wysokość stawek taryfowych decydujących o wysokości naszych rachunków za prąd, od początku obecności na giełdzie były, są i zapewne będą pod presją polityczną, kiedy przychodzi czas decyzji w tej sprawie. A ten się zbliża. Rząd Donalda Tuska jednak był traktowany jako ten, który będzie zwracał większą uwagę interesy podmiotów giełdowych. Słowa premiera zaburzyły tę optykę.

Patrząc już na same spółki energetyczne, to – jak komentuje Michał Kozak, analityk DM Trigon – czytając słowa szefa rządu, należy pamiętać o dwóch rzeczach. – Po pierwsze, nowe taryfy na energię elektryczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce przesunąć rewizję taryf dla gospodarstw domowych z lipca na październik. Pod koniec września kończy się okres mrożenia cen energii. Być może wypowiedź, że priorytetem spółek energetycznych nie powinna być maksymalizacja zysku, to sygnał, aby ich wnioski taryfowe na IV kwartał odzwierciedlały mniej lub bardziej oczekiwania rządu, a więc były odpowiednio niższe, w kierunku 500 zł/MWh – mówi Kozak. Po drugie, branża elektroenergetyczna planuje zwiększenie inwestycji. – Można więc oczekiwać, że spółki będą musiały przy wyborze wykonawców nowych inwestycji energetycznych zwiększyć zaangażowanie krajowych dostawców lub w większym stopniu włączać ich w wykonawstwo, poprzez np. łączony model współpracy – zauważa Kozak. Może to oznaczyć wyższe nakłady inwestycyjne, np. przy budowie mocy wytwórczych. Zdaniem Michała Kozaka w tym kontekście ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych może m.in. dotyczyć bloków gazowych CCGT (Kozienice w Enei i bloki gazowe w PGE). – W przypadku inwestycji w dystrybucję (które są głównym obszarem inwestycji w Tauronie) nie widzimy ryzyka wzrostu kosztów przez preferowany wybór polskich wykonawców – to bardziej rozdrobniony rynek, gdzie pojawiają się krajowe firmy – mówi analityk.