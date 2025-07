– Przywróciliśmy płynność finansową tego programu. Jest to w sumie ponad 44 miliardy złotych, które zapewniliśmy dla programu wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji. Są to dotacje zapewnione w roku poprzednim z funduszy europejskich na rzecz infrastruktury, klimatu i środowiska (7,9 mld zł) ze środków z KPO (13 mld zł). W tym roku pozyskaliśmy z Funduszu Modernizacyjnego (10 mld zł). Te środki są zapewnione. W perspektywie są jeszcze środki ze Społecznego Funduszu Klimatycznego (13 mld zł) – wymieniła prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak na konferencji prasowej poświęconej programowi Czyste Powietrze.

W naborze, który ruszył 31 marca 2025 r., liczba kompletnych złożonych wniosków na 10 lipca wynosiła już 14 tys. na kwotę 803 mln zł. Łączna liczba złożonych wniosków wynosi już blisko 30 tys. Pozostałe ponad 15 tys. wniosków o dotację wymaga jeszcze uzupełnień o inne dokumenty, jak audyt energetyczny. Jeśli chodzi już o finalne umowy na realizację termomodernizacji, to od końca marca podpisano ponad 2,2 tys. umów na kwotę ponad 100 mln zł.

Łącznie, od uruchomienia programu we wrześniu 2018 r. złożono ponad 1 mln wniosków na ponad 38,8 mld zł, podpisano blisko 912 tys. umów na 32 mld zł, wypłacono ponad 717 tys. dotacji na kwotę 16,7 mld zł. W 2024 r. zakończono 96,8 tys. umów, w tym wymieniono blisko 92 tys. kotłów. Od 1 stycznia do 31 maja 2025 r. zakończono 44,3 tys. umów, w tym wymieniono 52 tys. kotłów. Jak dotychczas udało się poddać pełnej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła ok. 453 tys. budynków. Szacuje się, że takich domów przed startem programu 7 lat temu było ok. 3 mln.

Jak pomóc poszkodowanym?

NFOŚiGW odniosło się także do nieprawidłowości w programie, które m.in. stały się powodem, dla którego nabór w ubiegłym roku wstrzymano. Pojawiły się bowiem sytuacje, w których beneficjenci czuli się oszukani przez firmy, które były wykonawcami. – Odnotowaliśmy blisko 270 wniosków, skierowanych do NFOŚiGW od beneficjentów, którzy czują się oszukani przez wykonawców. Są to też doniesienia kierowane na policję i do prokuratury. To nie jest pełna skala, jest jeszcze wielu beneficjentów którzy nie podejmowali działań formalnych. W tej sprawie powstał międzyresortowy zespół, tzw. grupę roboczą na rzecz poszkodowanych beneficjentów. Pracują w tej grupie, poza NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa.