Ciepło z serwerowni dla miasta? W Poznaniu sprawdzą, czy to możliwe

Celem podpisanego przez spółki listu intencyjnego jest analiza możliwości wykorzystania energii cieplnej, generowanej przez pracujące w centrach danych urządzenia, do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej. Innowacyjne rozwiązanie będzie źródłem niskoemisyjnego ciepła dla mieszkańców Poznania, zmniejszy wykorzystanie paliw kopalnych i poprawi efektywność energetyczną miejskiego systemu ciepłowniczego.

Wspólny projekt Veolia Energia Poznań i Beyond.pl. Nowe źródło ciepła

Wspólny projekt Veolii i Beyond.pl zakłada odzysk ciepła generowanego przez serwery pracujące w centrach danych. W ramach inicjatywy planowana jest budowa oraz eksploatacja zaawansowanej instalacji do odzysku ciepła odpadowego, będącego ubocznym produktem przetwarzania danych. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest połączenie serwerów wysokiej gęstości z pompami ciepła, które umożliwią zasilanie miejskiej sieci ciepłem o odpowiednich parametrach.

W efekcie współpracy Veolii i Beyond.pl może powstać nowe źródło ciepła w południowo-wschodniej części Poznania. Moc w podstawowym wariancie może wynieść ok. 30 MW. Pozwoliłoby to szacunkowo na ograniczenie emisji CO2 o ok. 52,5 tys. ton rocznie i zredukowanie zapotrzebowania na wodę o ok. 76,5 tys. m sześc. rocznie. – Wykorzystanie w naszych instalacjach ciepła odpadowego, które jest ubocznym produktem przetwarzania danych, przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Oznacza to, że poznańska sieć ciepłownicza będzie w większym stopniu zasilana dzięki zielonej energii – podkreślił Luiz Hanania, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Beyond.pl ma doświadczenie w odzysku ciepła na własne potrzeby – od uruchomienia obiektu Data Center 2 w 2016 r. ciepło generowane w komorach serwerowych jest wykorzystywane do ogrzewania budynku biurowego i logistycznego zlokalizowanego na terenie kampusu.