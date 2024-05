Wzmaga awantura o pompy ciepła. Firmy opuszczają stowarzyszenie, resort wyjaśnia

Jak poinformował na portalu społecznościowym „Linkedin” Nikon Gawryluk, rzeczoznawca pomp ciepła, w tym miesiącu ze stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) odeszły 4 firmy będące członkami wspierającymi. „Jak przekazał prezes Paweł Lachman było to odejście na znak protestu wobec przyjętych przez stowarzyszenie założeń promujących uznawanie, w programie Czyste Powietrze, znaków jakości zagranicznych firm prywatnych. Są to: TECH STEROWNIKI, PPH Kostrzewa Sp.J, KOŁTON, IGLOO More Than Cooling” – informuje Nikon Gawryluk.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wprowadzają nowe wymogi dofinansowania do zakupu pomp ciepła w ramach programu termomodernizacji „Czyste Powietrze”. Nowe wymogi dotyczą konieczność wpisu na listę certyfikowanych zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które wejdą w życie 14 czerwca, to forma „doszczelnienia” rynku. Ten nie był dotychczas objęty taką kontrolą.

Nowe wymagania dofinansowania do zakupu pomp ciepła

Co lista ZUM oznacza dla klientów i beneficjentów programu Czyste Powietrze, które dzięki wsparciu tego programu chcą wymienić źródło ogrzewania na pompę ciepła? – Od 14 czerwca wprowadzamy obowiązek dofinansowania tylko tych pomp ciepła, które znalazły się na liście ZUM. Instytut Ochrony Środowiska będzie weryfikował jakość pomp ciepła - mówi Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska.

- Producenci będą mieli dwie ścieżki. Pierwsza, dłuższa dotyczy kompleksowych badań w jednym z 22 europejskich laboratoriach (jedno z nich jest w Polsce). Druga, krótsza ścieżka, dotyczy tylko producentów, którzy mają jeden z trzech europejskich znaków jakości. Ale te firmy, nim zostaną wpisane na listę, i tak jednak muszą przejść weryfikację IOŚ. Wydłużamy do końca tego roku tylko okres przedstawienia pogłębionych wyników badań, które są certyfikowane w Europie – wyjaśnia wiceminister. Wskazuje, że jeśli te firmy nie przedstawią dodatkowych dokumentów do końca roku, mogą z listy ZUM wypaść.