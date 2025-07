Ile trwają badania lokalizacyjne za drugą elektrownią jądrową

Minister Marzena Czarnecka wskazała, że takie badania standardowo trwają ok. czterech lat.

– Lokalizacje preferowane są dwie, są to oczywiście Konin i Bełchatów. W tej chwili prowadzimy szczegółowe badania geologiczne – powiedziała szefowa resortu przemysłu.

Jak wyjaśniała takie badania trwają, bo standardowo liczy się, że to jest okres około 4 lat. – Te badania zostały już przygotowane, bo my jesteśmy w trakcie tego procesu, a nie na jego końcu, ale jak podejmiemy taką decyzją szczegółową, po określeniu wszystkich elementów bezpieczeństwa, to poinformujemy o tym publicznie – powiedziała minister.

Plany na drugi atom

W środę prezes PGE Dariusz Marzec poinformował, że pierwsze wyniki analiz geologicznych i środowiskowych wskazują, że teren w Bełchatowie może spełniać rygorystyczne kryteria wymagane przy realizacji inwestycji w energetykę jądrową.