Przerwy w dostawach energii nie dotknęły całej stolicy, a jedynie jej prawobrzeżnej części. Policja nie ma informacji, by awaria była wynikiem zaplanowanego wcześniej ataku. Pojawiają się informacje o braku prądu w kolejnych regionach kraju, jak Liberec, Uście nad Łabą, Hradec Králové. Co ważne, jak przekazał minister transportu Martin Kupka, lotnisko w Pradze nie zostało dotknięte przerwą w dostawie prądu.

Reklama

„Czechy zmagają się z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną poważną przerwą w dostawie prądu. Wszyscy starają się przywrócić dostawy" – napisał w serwisie X premier Czech Petr Fiala.

Jaka przyczyna blackoutu?

Nagłe przerwy w dostawach prądu w stolicy Czech spowodowały wstrzymanie ruchu tramwajów, a także metra. Nie funkcjonuje także kolej dojazdowa do Pragi. Wedle wstępnych informacji, doszło do awarii podstacji czeskiego operatora przesyłowego ČEPS w Chodovie (to dzielnica Pragi). Operator pracuje obecnie nad usunięciem przyczyn awarii.